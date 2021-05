Ventilatoren wie Eulenflügel helfen sparen

Wer zuhause Fleisch brät und Pommes frittiert, der weiß, wie es in der Küche dann dampft und riecht. Kein Vergleich zur Gastronomie, wo anbraten und frittieren die Lüftungsanlage extrem fordert und der Stromzähler munter summt. McDonalds in Wörgl/ Tirol, hat seine Stromkosten für die Lüftung durch einen kleinen Umbau um mehr als 25 Prozent gesenkt. Die Anlage im Gebäude blieb unverändert, nur die alten Ventilatoren wurden ersetzt. Eingesetzt wurden sehr leise und stromsparende bionische Ventilatoren.

Der alte Zuluft-Ventilator von McDonalds in Wörgl war in die Jahre gekommen, nicht mehr zeitgemäß, und durch den langen Betrieb entsprechend „gezeichnet“.

Praktischer Umbau, der sich bezahlt macht

Zum Einsatz kam diese technische Innovation dank des Know-hows von Ziehl-Abegg. Das im Bereich der Luft-, Regel- und Antriebstechnik international führende Unternehmen aus Baden-Württemberg/D mit Österreich-Tochter in Linz hat dazu einen alten, über Riemen angetriebenen Ventilator durch neue selbst entwickelte Modelle ersetzt. Dadurch kann die Anlage nun wieder problemlos 18.000 Kubikmeter Luft bewältigen, ohne dass sie vorher einem aufwändigen Komplettumbau unterzogen werden musste. „Alle Lüftungskanäle blieben unverändert“, freut sich Techniker Robert Slavkovsky von der Partner-Firma digiCONTROL. Das hatte auch den Vorteil, dass der Umbau rasch von statten gehen konnte. Eingesetzt wurden zwei energiesparende Ventilatoren der Type ZAbluefin, die EC-Motoren integriert haben. „Sollte einer der beiden ausfallen, könnte man auch eine Grundlüftung mit dem anderen gewährleisten – mit der vorherigen Single-Lösung hätte ein Ausfall einen Stillstand bedeutet.“ Christian Gorbach, Business Development Manager bei Ziehl-Abegg in Linz, der für Retrofit-Projekte zuständig zeichnet: „Bei allen Projekten, die wir mit Partner-Unternehmen bisher abwickelten, zeigt sich, dass die Investitionskosten in neue Ventilatoren-Technik und eine angepasste Regelung relativ schnell durch die erzielbaren Einsparungen (bei Strom, geringere Betriebs-/Service-Kosten,…) refinanziert werden. Der rasche Return-of-Invest (ROI) und der Komfort durch die bedarfsgerechte Reglung überrascht viele“.

Inspiration aus der Tierwelt

Hinzu kommt noch eine hohe Stromersparnis. Um mehr als 25 Prozent sind die Stromkosten beim neuen Ventilator niedriger als bei der alten Variante mit Riemenantrieb. Das liegt einmal am modernen ECblue-Motor, der energieeffizient arbeitet. Zum anderen ist es aber auch das bionische Design des Ventilators, der zur Einsparung beiträgt und zugleich für einen deutlich leiseren Betrieb sorgt.

Erkenntnisse oder biologische Prozesse aus der Natur in technische Produkte zu transponieren, kommt in der Entwicklungsabteilung bei Ziehl-Abegg nicht von ungefähr. Die Entwickler haben sich von Tieren abgeschaut, wie Akustik und Effizienz optimiert werden können. Bei den Ventilatoren, die im McDonalds in Wörgl eingebaut wurden, sind Merkmale von zwei völlig unterschiedlich bionischen Ansätzen umgesetzt: von der Aero- (Vogelkunde), aber auch von der Hydrodynamik (Meeresbiologie). So sind die Hinterkanten der Ventilatorschaufeln dem Eulenflügel nachempfunden. Die Eule als leisester Raubvogel ist schon für mehrere Industrie-Designs Vorbild gewesen. Mittlerweile gelten gezackte Hinterkanten von Ventilatoren als ein Markenzeichen von Ziehl-Abegg. Die hohe Innovationskraft hat dem High-Tech-Unternehmen bereits große internationale Beachtung eingebracht.

Die Übertragung von Naturphänomenen auf die heutige Technik zeigt, wie man die Nachhaltigkeit der Natur mit Ingenieurskunst zum energieeffizienten Nutzen für Kunden vereinen kann. Und noch etwas veranschaulicht das Retrofit-Beispiel in Wörgl: „Das Projekt-Beispiel zeigt sehr schön, dass man mit relativ geringem Aufwand eine hohe Einsparung erzielen kann, die dem Nutzer und der Umwelt gleichermaßen zugutekommt“, erklärt Kurt Kerschbaummair, Geschäftsführer von Ziehl-Abegg Österreich.