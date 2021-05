Variotherm muss ausbauen

Energie soll gespart und CO2 reduziert werden. Viele Gebäude im Bestand werden daher renoviert/saniert, wodurch das Heiz- bzw. Wärmeabgabesystem mit niedrigeren Temperaturen auskommen kann. Diese Entwicklung kommt der auf energieeffiziente Flächenheiz-und Kühlsysteme spezialisierten Firma Variotherm mit Sitz in Leobersdorf/NÖ zugute. „Ob an der Wand, an der Decke oder am Fußboden montiert, damit sind wir seit 42 Jahren ein fester Bestandteil dieses Marktes. „Aktuell erzeugen wir pro Jahr am Standort rund 220.000 Quadratmeter Platten“, teilt Variotherm-Geschäftsführer Alexander Watzek dem NÖ Wirtschaftspressedienst mit.



Sehr gute Auftragslage, steigender Export

Im Jahr 2020 hat Variotherm mit 40 Mitarbeitern den Jahresumsatz um 13 % auf 12,4 Mio. Euro erhöht. Neben den seit Jahren erzielten Umsatzsteigerungen nimmt auch der Exportanteil kontinuierlich zu. „Mittlerweile liegen wir bei 60 Prozent Export. In über 30 Ländern weltweit finden sich unsere Produkte“, so Watzek. „Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir seit 2019 auch in Neuseeland vertreten sind. Viele Kiwi-Homes werden bereits mit Variotherm-Produkten geheizt und gekühlt.“

Den weltweiten Geschäftserfolg erklärt der Unternehmer unter anderem damit, dass die Firma ein stabiler Lieferant sei. „Auch in diesen herausfordernden Zeiten waren und sind wir immer lieferfähig – es hat keine Lieferengpässe gegeben. Außerdem waren und sind wir immer erreichbar“, sagt Watzek.

Dazu kommt: Corona hat die Baubranche überhaupt zum Boomen gebracht. „Konkret hatten wir zu keiner Zeit Kurzarbeit, sondern sogar einen zusätzlichen Schichtbetrieb eingeführt, um die notwendigen Mengen liefern zu können“, so der Geschäftsführer. „Wir stellen eine Tendenz zu eher kleineren, überschaubaren Lieferanten fest. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Renovierungsrate steigt. Für Renovierungen sind unsere Produkte entwickelt worden und daher optimal dafür geeignet.“



Neue Investitionen

Es sind gerade einmal drei Jahre her, seitdem ein umfangreicher Zubau und die Renovierung des Altbaus am Firmenstandort Leobersdorf abgeschlossen werden konnten und dafür 2,2 Mio. Euro investiert wurden. Jetzt muss aufgrund der stetig steigenden Nachfrage schon wieder erweitert bzw. investiert werden. „Es entsteht derzeit eine neue Produktionsanlage, die anfangs 2022 in Betrieb gehen soll. Wieder einmal wird der Platz viel zu eng und wir schaffen uns auch zusätzliche Miet-Lagerflächen an. Letztlich werden wir eine weitere Lagerhalle bauen, die Pläne dafür sind schon fast fertig“, so Alexander Watzek, der überzeugt ist, dass sich diese Investitionen lohnen werden: „Unsere konsequente Ausrichtung in Nachhaltigkeit, Fairness und Ehrlichkeit wird immer mehr wahrgenommen und auch honoriert.“