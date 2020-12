Vaillant spendet zwei Heizgeräte an SOS Kinderdorf

Mit dem nötigen Mindestabstand und via virtueller Fotogrüße überreichte Vaillant dieses Jahr den Spendenscheck an das SOS Kinderdorf Hinterbrühl. Die Übergabe erfolgte durch Geschäftsführer Christian Herbinger, Christian Buchbauer, Leiter Marketing und Produktmanagement, sowie Rainer Kraft, Leiter Vertrieb.

Ein warmes Zuhause

Zwei moderne und effiziente Heizgeräte inklusive Montage lösen die 25 und 34 Jahre alten Kessel ab und sorgen in Zukunft im SOS Kinderdorf Hinterbrühl für eine behagliche Atmosphäre zum Wohlfühlen, weil jedes Kind ein warmes Zuhause braucht.

"Es war uns ein Herzensanliegen auch in diesem herausfordernden Jahr wieder als treuer Partner des SOS Kinderdorfs zu fungieren. Mit unserer Spende stellen wir zwei für die Zukunft wichtige Faktoren sicher: Zum einen wird das Zuhause von Familien und Kindern wohlig erwärmt und mit Warmwasser versorgt und zum anderen tragen unsere effizienten Geräte zu Nachhaltigkeit und geringeren Heizkosten bei. Das freut uns ganz besonders", betont Christian Herbinger, Geschäftsführer Vaillant Group Austria.

Nachhaltige Wärme

Thomas Wick, SOS-Kinderdorf-Leiter in der Hinterbrühl: "Das Thema Nachhaltigkeit in der pädagogischen Arbeit, aber auch im Bereich der Ökologie und des Klimas ist SOS-Kinderdorf ein sehr wichtiges Anliegen. Wir wünschen uns in jeglicher Hinsicht ein besseres Klima für Kinder! Umso mehr freut es uns, dass Vaillant im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl zwei neue, umweltschonende Heizgeräte zur Verfügung stellt, die unseren Kindern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder über mehrere Jahrzehnte ein angenehmes Raumklima schaffen. Danke vielmals liebes Vaillant Team für die großartige Unterstützung!"