Übernahme im Biomasse-Servicebereich

Die Servicegesellschaft Viessmann Industrial Service hat den Teilbereich Biomasse an die MAWERA Holzfeuerungsanlagen GmbH mit Sitz in Hard am Bodensee verkauft und damit auch den Bereich der Weiss Biomasse Anlagen, die seit 2015 Teil der Viessmann Gruppe waren.

Mit der Ende Dezember 2020 bekanntgegebenen Übernahme in Dillenburg/D baut MAWERA den Service in Deutschland stark aus. „Die Synergien sind einzigartig und wir sind begeistert die Kompetenz der MitarbeiterInnen in Zukunft zielgerichtet für unsere Kunden nutzen zu können”, sagt Peter Mender, Geschäftsführer und Gesellschafter von MAWERA.

Damit ist MAWERA in den wichtigsten Märkten Österreich, Schweiz, Italien und jetzt auch in Deutschland mit eigenen Niederlassungen und Kompetenzcentern vertreten. Ziel der Kompetenzcenter ist es, mit einem breit aufgestellten Team aus erfahrenen Spezialisten reaktionsschnell, lösungsorientiert und nachhaltig Stillstandzeiten und Reparaturkosten zu senken und für einen langfristig optimierten Anlagenbetrieb zu sorgen.



Industrielle Holzfeuerungsanlagen

Seit 1975 baut MAWERA industrielle Biomasseanlagen zur Energiegewinnung, die den nachhaltigen, CO2-neutralen Brennstoff Holz verwenden und damit einen entscheidenden Beitrag für eine lebenswerte (Klima-)Zukunft leisten. Im Juli 2020 hat der Anlagenbau-Spezialist SAB Holding mit Hauptsitz in Schwarzach die Anteile der Holzfeuerungsanlagen GmbH (nunmehr MAWERA) in Hard von der Viessmann Group übernommen. Mit der jüngsten Übernahme in Dillenburg/D baut MAWERA den Wirkungsbereich im Service bei Holzfeuerungen in Deutschland stark aus.

Die Holzfeuerungsanlagen finden Verwendung für Nah- und Fernwärme, Gewerbebetriebe, Produzierende Unternehmen und Versorgungsanlagen. Die Energie liefern dabei Produktionsabfallstoffe wie Wald- und Sägerestholz, Holz aus der Landschaftspflege, Rinde, Restholz aus der Holzverarbeitung, Spanplatten, MDF, Sägespäne, Grünschnitt, usw. Über 4000 zufriedene Kunden nutzen bereits die Vorteile der Energiegewinnung aus Biomasse mit MAWERA-Biomasseanlagen