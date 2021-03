Über Studiengänge informieren!

Ob motiviert durch die Veränderungen am Arbeitsmarkt oder den Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung - ein Studium bietet Perspektiven. Die FH Burgenland bietet in Eisenstadt und Pinkafeld in fünf Departments die Möglichkeit sein Wissen zu vertiefen: Energie & Umwelt, Gesundheit, Informationstechnologie, Soziales, Wirtschaft.

In der HLK-Branche sind FH Burgenland-Abgänger gesuchte Fachkräfte, die so gut wie immer einen guten Job finden – das trifft besonders auf die beiden FH-Bachelorstudiengänge Gebäudetechnik & Gebäudeautomation und Energie- & Umweltmanagement zu.

An der FH Burgenland kann man auch berufsbegleitend studieren. Eine Anmeldung für das nächste Studienjahr ist bereits möglich. Anmeldeschluss für die 11 Bachelorstudiengänge ist der 31. März, für die 13 Masterstudiengänge der 31. Mai und für die zwei PhD Programme der 31. August.

Beim Studieninformationstag am 13. März 2021 (zwischen 9 und 14 Uhr) kann man sich online über die Studiengänge der FH Burgenland informieren.



Liveübertragung und -talks

„Wir haben für Sie ein virtuelles Informationsprogramm zusammengestellt. Eine Teilnahme an diesem virtuellen Angebot ist ohne technische Expertise ganz einfach über Ihren Browser mittels Klick auf die jeweiligen Links möglich“, erklärt Marketingleiterin Martina Landl. Sie und ihr Team sind für die Organisation des Online-Events verantwortlich. In der Beratung unterstützen Studiengangsleiterinnen und Studiengangsleiter sowie Studierende aus den Studiengängen. Live Eindrücke der beiden Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld können auch gewonnen werden. Alle Präsentationen werden im Nachhinein online für Interessierte zur Verfügung stehen.



FH Burgenland bringt Besonderes zusammen

Die Fachhochschule Burgenland mit ihren zwei Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld ist wahrscheinlich eine der persönlichsten Hochschulen Österreichs, denn hier zählt jeder und jede Einzelne. Aktuell sind das über 4000.

Was das Studium so attraktiv macht? Es ist die besondere Mischung. Einzigartige Inhalte sind in den Studiengängen geschickt miteinander kombiniert und neben viel Praxisbezug steht immer die oder der Einzelne im Vordergrund. Hier ist niemand eine Nummer, das Studium ist alles andere als „von der Stange“.



Studium und Beruf vereinbar

Auch dass man im Burgenland ohne Studiengebühren auskommt, ist wichtig. Nicht die Geldbörse entscheidet über ein Studium, sondern Interesse, Talent, Fleiß und Durchhaltevermögen. Zudem kann ein überwiegender Teil des Studienprogramms berufsbegleitend und online absolviert werden. Damit wird Studieren für viele überhaupt erst möglich. Beruf, Studium, Familie, Kinder und der Kontakt mit Freunden sollen für Studierende gut vereinbar sein.



Themen am Puls der Zeit

Von Digitalisierung bis hin zu neuen Formen des Wirtschaftens und des Führens, von Umwelt-, Klima- und Energiethemen bis zu den großen Herausforderungen in der Gesundheit und sozialen Fragen ist das Studienangebot im Burgenland aufgestellt. Die FH Burgenland steht mit ihren Standorten in Eisenstadt und Pinkafeld nicht nur für praxisorientierte Hochschulbildung. Außerordentlich viel Engagement fließt auch in die Bereiche Forschung und Innovation. Städte wie Wien sind in 30 Minuten (von Eisenstadt) oder einer Stunde (von Pinkafeld) erreichbar, das kulturelle und sportliche Angebot ist groß, die Umgebung traumhaft. Ein besonderer Ort, um zu studieren!