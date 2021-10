Trox: Neuer Vertriebsprofi wird „Zukunftsfeld Filter“ ausbauen

Nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie hat die Wichtigkeit von sauberer Luft ins Bewusstsein gebracht. Lüften bietet in vielen Fällen zu wenig Schutz vor Viren, Pollen, Sporen, Schmutz oder Feinstaub – die richtigen Filter in Raumluftanlagen oder Luftreinigern können dem hingegen entgegenwirken. Trox wird daher den Vertrieb seiner High-Tech-Filter für Krankenhäuser, Bürogebäude, Einkaufzentren und Geschäfte intensivieren.

Trox will Raumluft zu „gesundem Lebensmittel“ machen

„Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel und hat großen Einfluss auf Gesundheit, Lebenserwartung und Wohlbefinden“, sagt Trox-Geschäftsführer Wolfgang Hucek. „Mit unseren Filtern machen wir auch Raumluft zu einem gesunden ,Lebensmittel' und es freut mich, dass wir dafür einen erfahrenen Profi an Bord holen konnten.“ Der Wiener Beiglböck, ein „alter Hase im Filtergeschäft“, freut sich auf die Herausforderung: „Trox und die Qualität seiner Produkte kennt man einfach - und die Trox-Filter wird man in der Branche auch bald kennen.“

Thomas Beiglböck ist gelernter Maschinenschlosser, der in seiner Laufbahn als Projektverantwortlicher bei Camfil oder Luftmax bereits zahlreiche Großprojekte umgesetzt hat. In seiner Freizeit betreibt der verheiratete Vater zweier Kinder leidenschaftlich Sport, verbringt aber auch gerne Zeit mit Freunden bei „wirklich echten“ Wiener Heurigen.