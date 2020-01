Ticket sichern und dabei sein!

100 Aussteller ‑ vom StartUp bis zum Weltkonzern ‑ fiebern schon der völlig ausverkaufen Frauenthal EXPO 2020 entgegen, der Branchenplattform für Sanitär, Heizung, Installation, Armatur- und Rohrleitungstechnik. Der Countdown läuft, die Spannung steigt und letzte Vorarbeiten werden vom Messe-Team gerade abgeschlossen.

Für Gäste & Aussteller wird die Anreise zur Frauenthal EXPO 2020 deutlich leichter, denn die Marxhalle ist auch öffentlich sehr gut erreichbar. In der Halle bleibt kein Stein am anderen: mehr Aussteller, mehr Platz und ein neu gestalteter Frauenthal-Bereich, der einen attraktiven Mittelpunkt der Messe bildet. Auch beim Catering, beim Rahmenprogramm und im Bereich Spiel & Spaß verspricht Frauenthal zahlreiche Highlights. Wie zum Beispiel ein Model-Casting. Zu viel möchte das Organisations-Team noch nicht verraten, aber der Marktführer im Bereich Großhandel wird seine EXPO nicht nur als Leistungsshow, sondern auch „als Startrampe für seine neuen, aufsehenerregenden Angebote nutzen“, wie man in einer Aussendung mitteilte.

In der Zeit vom 15. bis 17. Jänner 2020 (Mittwoch + Donnerstag: 9 bis 18 Uhr; Fr: 9 bis 16 Uhr) sollten Installateure, Planer, Fachleute Zeit für einen Besuch einplanen ‑ sein EXPO Ticket sichert man sich online über die Veranstaltungswebsite.