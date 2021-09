Standorterweiterung: Getzner will Produktionsmenge verdoppeln

Getzner Werkstoffe, der Schwingungsschutzexperte aus Bürs, will seinem Wachstum gerecht werden und hat daher die Produktions- und Lagerkapazitäten sowie die Verwaltungsflächen am Hauptsitz in Vorarlberg erweitert. Am 17. September 2021 feierte das Unternehmen die offizielle Eröffnung des erweiterten Firmengebäudes. Mit dabei waren neben Jürgen Rainalter, Geschäftsführer von Getzner Werkstoffe, und Markus Comploj, Geschäftsführer der Holding Getzner, Mutter & Cie., auch der Bürser Bürgermeister Georg Bucher, Wirtschaftslandesrat Marco Tittler sowie Architekt Erich Steinmayr.

© Studio22 Marcel Hagen Auf rund 8.000 m2 Neubaufläche wurden neben Laboren, Prüfständen, Lager und Logistik auch 120 moderne Arbeitsplätze geschaffen. v.l.: Markus Comploj, Getzner, Mutter & Cie., Jürgen Rainalter, Getzner Werkstoffe, Marco Tittler, Wirtschaftslandesrat, Markus Beck, gbd ZT, Erich Steinmayr, Architekt

120 Arbeitsplätze auf 8.000 m2 Neubaufläche

„Mit einer Investitionssumme von rund 53 Millionen Euro haben wir auf rund 8.000 m2 Neubaufläche neben Platz für Büros, Labore, Prüfstände, Lager und Logistik auch 120 moderne Arbeitsplätze geschaffen. Besonders stolz sind wir auf unser Hochregallager in weltweit einzigartiger Ausführung und Dimension. Dort lagern unsere bis zu 31 Meter langen und 14 Tonnen schweren Schwingungsschutzmatten wie in Schubladen. Von dort aus können wir sie automatisiert zu Rollen wickeln. Es dient als Reaktionslager und als Sicherheitspuffer, um Kunden auch kurzfristig mit Ware versorgen zu können“, erklärt Jürgen Rainalter.

© Studio22 Marcel Hagen Bis zu 31 Meter lange und 14 Tonnen schwere Schwingungsschutzmatten lagern im modernen Hochregallager wie in Schubladen.

Zu den 8.000 m2 Neubaufläche kommen noch 12.500 m2 im Außenbereich, beispielsweise für Grünflächen, Parkplätze oder LKW-Umkehrplätze. „Mit dem Ausbau werten wir unseren Hauptsitz als Know-how-Zentrum für Schwingungsschutz weiter auf. Wir sind dadurch in der Lage, unsere Produktionsmenge in Bürs zu verdoppeln. So können wir der steigenden Nachfrage nach unseren Produkten gerecht werden und sind bestens für die Zukunft gerüstet“, führt Rainalter weiter aus. Auch Wirtschaftslandesrat Marco Tittler freut sich über das Bekenntnis zum Standort Vorarlberg: „Die Investition ist ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls für die gesamte Region. Die Erfolgsgeschichte von Getzner Werkstoffe als Weltmarktführer für Schwingungsschutz zeigt einmal mehr das große Innovationspotenzial der Vorarlberger Betriebe auf“, so Marco Tittler.

Sichere Arbeitsplätze und nachhaltige Energieversorgung

© Getzner Die Photovoltaik-Module auf den Dachflächen des Erweiterungsbaus stellen zusätzlich Energie bereit.

Markus Comploj unterstreicht, dass sich die Eigentümer von Getzner mit dem Erweiterungsbau klar zum Wirtschaftsstandort Vorarlberg bekennen: „Wir sichern die Arbeitsplätze am Standort Bürs langfristig und nachhaltig.“ Und im Sinne einer konsequenten Umweltstrategie des Unternehmens wurde bei der Planung auch besonderer Wert auf eine nachhaltige Energieversorgung gelegt. „Getzner hat es sich zum Ziel gesetzt, den Energiebedarf vorrangig aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen. Die Energieversorgung erfolgt daher einerseits über das kürzlich erneuerte Kleinwasserkraftwerk der Getzner, Mutter & Cie. Anderseits wurden die Dachflächen des Erweiterungsbaus mit Photovoltaik-Modulen belegt, die zusätzlich Energie bereitstellen“, erklärt Markus Comploj. Für ressourcenschonende betriebliche Prozesse hat Getzner Werkstoffe ein Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001:2015 eingeführt.

Hard facts zur Standorterweiterung Bürs 2018 – 2021