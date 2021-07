16. + 17. September 2021 in NÖ

16.07.2021 14:51

Spannender KVA Service Kongress

Wer wissen will, ob Profitabilität im Service ein Selbstläufer ist, wieviel Mut der Fortschritt braucht, wer Kollegen aus der eigenen (oder einer anderen) Service-Branche treffen will oder „eine Anleitung zu Sinnkrise und Burnout“ sucht, der ist beim 22. KVA Service Kongress am 16. + 17. September 2021 goldrichtig. Erfahren Sie hier mehr über das tolle Programm (mit Kabarett-Abend).