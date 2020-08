Sicher durch den Sommer

26.08.2020 14:30

So machen Sie Ihre Anlagen hitzesicher

An besonders heißen Sommertagen schnellt der Kühlbedarf oft in die Höhe - rasche Lösungen sind gefragt. Wie die Produktion hitzesicher wird und warum das für Kühe besonders wichtig ist, lesen Sie in unserem kostenlosen E-Book zum Thema Kältetechnik.