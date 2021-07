Smarte Heizungssteuerung und Klimatisierung für das Smart Home

Bislang regelte eine Steuerung die Heizung, eine zweite die Beschattung und eine dritte das Licht. Vernetzung? Fehlanzeige. Die Kooperation zwischen Danfoss und Somfy soll das nun ändern. Durch die Integration der Danfoss Icon Fußbodenheizungsregelung in die Smart-Home-Steuerzentrale TaHoma DIN Rail von Somfy wollen die Unternehmen ein Komplettpaket bieten, das eine vernetzte Steuerung von Heizung, Beschattung, Licht und anderen Teilen der Haustechnik ermöglicht. Das ist nicht nur bequem, sondern bringt auch Effizienzvorteile: So löst der Somfy Öffnungsmelder über Danfoss Icon automatisch eine Unterbrechung des Heizbetriebs aus, sobald ein Fenster geöffnet ist. Das minimiert Energieverluste durch Lüften. Wurde zudem ein Danfoss Icon Raumthermostat in Kombination mit dem Sonnensensor Somfy Sunis io installiert, öffnet TaHoma im Winter bei starker Sonneneinstrahlung Jalousien oder Vorhänge und regelt die Heizung herunter – so wird Heizenergie gespart und die Sonnenenergie zur Erwärmung der Räume genutzt.

Wenn zwei Spezialisten ihre Kompetenzen bündeln und kompatibel machen

Danfoss Icon ist eine Raumregelungsplattform für die hydraulische Fußbodenheizung und -kühlung. Die Raumthermostate ähneln einem Lichtschalter, der sich in jedes Interieur einfügt. Das modulare Konzept der Hauptregler bietet erweiterte Steuerungsmöglichkeiten, einschließlich drahtloser und verdrahteter Thermostate. So lässt sich die Temperatur der Räume je nach Tageszeit anpassen und Energie sparen. Aufgrund der Kompatibilität der Produkte kann der Danfoss Icon Hauptregler über das ZigBee-3.0-Modul der TaHoma DIN Rail von Somfy in die TaHoma-Bedienoberfläche integriert werden. Das Smart-Home-Gateway TaHoma DIN Rail wird im Schaltschrank auf der Hutschiene installiert. Über die TaHoma-App lassen sich rund 200 Geräte im ganzen Haus bedienen und vernetzen. Nutzer können auch wiederkehrende Szenarien einspeichern. Weil sich die Produkte nach demselben Kalender richten, passen sie ihre Interaktionen automatisch an und sind dadurch einfach zu bedienen.

Smart-Home-Lösung

Das Ergebnis der Verknüpfung der Danfoss- und Somfy-Lösungen ist ein Smart Home mit intelligenter Klimatisierung. Somit lassen sich energieeffiziente und benutzerfreundliche, smarte Häuser und Wohnungen realisieren. Die TaHoma DIN Rail mit Zigbee-Modul lässt sich über den Elektriker beziehen, das Danfoss Icon über den Sanitärhandel. Der Smart-Home-Service von Somfy kann zudem auch unterstützend beauftragt werden und hilft den Nutzerinnen und Nutzern bei der Inbetriebnahme der TaHoma DIN Rail und der Verknüpfung mit den Danfoss-Produkten. Zusätzlich zum Somfy Heizkörper-Thermostat io kann ebenfalls das Danfoss Ally Heizkörperthermostat über TaHoma gesteuert werden.