Smarte CO2-Messung für bedarfsgerechtes Lüften

Ein angenehmes Raumklima ist wichtig, egal ob zuhause oder am Arbeitsplatz - umso mehr noch angesichts der Corona-Pandemie. Um beispielsweise Bürogebäude gezielt und bedarfsgerecht zu lüften, bieten sich CO2-Sensoren an. Diese können die CO2-Konzentration in einzelnen Räumen kontinuierlich messen und Mitarbeiter bei der Überschreitung von Schwellenwerten informieren.

Das Afriso Smart-Home-System

Die CO2-Sensoren von Afriso lassen sich einfach in vorhandene Steckdosen einsetzen. Es empfiehlt sich diese auf Sichthöhe anzubringen, da die CO2-Konzentration direkt am Sensor mit einer LED-Ampel angezeigt wird. Leuchtet die LED grün, beträgt die Kohlendioxid-Konzentration weniger als 1.000 ppm (parts per million, entspricht 0,1 Prozent). Bei Gelb wird dieser empfohlene Grenzwert überschritten. Eine rote LED zeigt eine Konzentration von über 1.500 ppm an, dann ist es höchste Zeit zum Lüften. Sobald die Ampel wieder auf Grün zurückspringt, ist genug Frischluft eingeströmt und die Fenster können geschlossen werden.

Keine Kabel oder bauliche Maßnahmen nötig

Um eine möglichst optimale Funkverbindung im Smart-Home-System zu gewährleisten, sollten vorab die entsprechenden Reichweiten im Gebäude bemessen werden. So können an die Afriso home Gateways an definierten Punkten installiert und untereinander verbunden werden. Dank der EnOcean-Funktechnologie und der „Gerät-in-Gerät“-Funktion der Afriso home App müssen keine Kabel gelegt oder sonstige bauliche Veränderungen durchgeführt werden.

Bedienung via App

Über das in der App vorhandene Berechtigungskonzept können Programme für die einzelnen Nutzer erstellt werden, die beim Schwellenwert von 1.000 ppm Co2 eine Push-Meldung an deren Smartphone oder – für PC-User – an die Afriso home Web-App senden. Dadurch werden die Mitarbeiter, zusätzlich zur orangefarbenen LED, mit einer Push-Meldung zum Lüften aufgefordert. Alle gemessenen CO2-Werte werden im jeweiligen Gateway für ca. vier Wochen gespeichert und dann von den neuen Daten überschrieben.