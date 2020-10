Smart Meter-Rollout in Oberösterreich ist abgeschlossen

Der Smart-Meter-Ausbau der Netz Oberösterreich ist abgeschlossen. Das teilte der Strom- und Gasnetz-Betreiber der Energie AG Oberösterreich am Dienstag mit. Mehr als 650.000 "intelligente Stromzähler" wurden eingebaut. Man habe damit als erster und einziger Netzbetreiber eines Landesenergieversorgungsunternehmens die gesetzlichen Vorgaben fristgerecht erfüllt, hieß es in der Presseaussendung.

Laut Gesetz müssen bis Ende 2020 mindestens 80 Prozent der Haushalte mit einem digitalen Stromzähler ausgestattet sein, bis Ende 2022 zumindest 95 Prozent. Die Netz Oberösterreich habe per Ende September 651.400 intelligenten Stromzähler (Ausbaurate von 99 Prozent) eingebaut, heißt es in der Pressemitteilung. Die restlichen zum Vollausbau fehlenden Geräte würden in den kommenden Jahren ersetzt. 5.185 Kunden hätten beim Wechsel auf die Funktionen eines Smart Meter verzichtet. (apa/red)

