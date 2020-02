Schweiz produziert nur 0,5 Prozent des Strombedarfs aus Windkraft

Die Produktion von Windstrom hat in der Schweiz im vergangenen Jahr gegenüber 2018 um 20 Prozent auf rund 146 Millionen Kilowattstunden zugelegt. 2019 war damit für fast alle der 37 Schweizer Windparks ein Rekordjahr. Trotzdem werden nicht einmal 0,5 Prozent des Schweizer Stromverbrauchs aus Windkraftwerken gedeckt, teilte die Branchenvereinigung Suisse Eole am Donnerstag mit.

Im Gegensatz dazu decke Windstrom in Europa rund 15 Prozent des Strombedarfs. In fast allen EU-Ländern befinde sich die Windenergie im Aufwind. Nur in der Schweiz, Slowenien und in der Slowakei liege der Anteil der Windenergie am Stromverbrauch unter ein Prozent, vergleicht Suisse Eole.(APA/Red)