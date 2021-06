Schlüsselposition neu besetzt: Röfix hat neuen Verkaufsleiter

Günther Orlitsch hat am 1. Mai 2021 die Verkaufsleitung am Röfix-Standort Villach übernommen und ist damit für die Regionen Kärnten und Osttirol zuständig. „Dank seiner langjährigen Vertriebserfahrung im Bereich Baustoffhandel kennt Günther Orlitsch die Branche sehr gut. Wir freuen uns, dass wir mit ihm auf einen Vertriebsprofi setzen können, der unserem Unternehmen neue Potenziale erschließen wird“, sagt Röfix-Geschäftsführer Christian Höberl. Orlitsch ist seit rund 40 Jahren im Verkauf tätig und kann auf verschiedene Stationen in unterschiedlichen Baustoffhandelsunternehmen zurückblicken.

In seiner neuen Position setzt Orlitsch vor allem auf den persönlichen Kontakt und gelebte Partnerschaften. „Mit unserem breiten Sortiment können wir mit Vielfalt und Funktionalität überzeugen. Was unsere Partner aber verstärkt wünschen, ist persönliche Unterstützung: Von der Auswahl der richtigen Produkt- und Systemlösungen bis hin zur Betreuung auf der Baustelle – unsere Serviceleistungen zeichnen uns aus und werden weiter ausgebaut“, so Günther Orlitsch. Zum Kundenstamm von Röfix zählen neben dem Fachhandel auch Verarbeiter, Bauunternehmen, Trockenbauer und Sanierer.

Über die Röfix AG

Die Röfix AG mit Hauptsitz in Röthis (Vorarlberg) ist ein Hersteller und Anbieter von Baustoffprodukten und -systemen mit einer rund 130-jährigen Familientradition. Röfix ist eine eigenständige Aktiengesellschaft mit acht Produktions- und Vertriebsstandorten in ganz Österreich. Zudem ist das Unternehmen Teil der Fixit Gruppe, einem europaweit agierenden Baustoffhersteller, zu welchem 68 Vertriebs- und Produktionsstätten in 19 Ländern zählen.