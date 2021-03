Rittal und Stulz kooperieren

Einer der führenden Systemanbieter für Schaltschranktechnik und IT-Infrastruktur (Rittal) und einer der führenden Spezialisten für Rechenzentrumsklimatisierung (Stulz) kooperieren ab sofort weltweit. Damit erhalten Kunden Komplettlösungen aus einer Hand.



Starke Präzisionskühlungsysteme + Schaltschränke

Leistungsfähige Kaltwassersätze, Freikühlanlagen, Seitenkühler und Indoor-Chiller von Stulz runden das breite IT-Infrastruktur-Portfolio von Rittal ab. Dazu gehören IT-Systemschränke, IT-Kühlung und IT-Stromversorgungslösungen sowie Software-Lösungen für Datacenter Management und IT-Monitoring.

Die Partner ergänzen das Portfolio mit einem globalen Service-Angebot und Optimierungsdienstleistungen, die Betreiber über den gesamten IT-Lebenszyklus hinweg unterstützen. Das Ergebnis sind Rechenzentrumslösungen mit Zukunfts- und Investitionssicherheit. Transparente TCO-Berechnung trifft auf Hochverfügbarkeit und Sicherheit inklusive Monitoring.

Der Bedarf an Datacenter-Gesamtlösungen wächst: Neue Technologien und Anwendungen wie 5G, Machine Learning oder Digital Twins und die stark wachsende Nutzung von Videokonferenzen und E-Commerce erhöhen die Dynamik im IT-Sektor rasant. Unternehmen müssen ihre IT-Infrastrukturen mit steigender Geschwindigkeit an die Herausforderungen anpassen. Dazu benötigen sie schnell einsetzbare Lösungen, die hohe Qualitätsstandards und Sicherheit nach internationalen Normen bieten und sich auf alle Anforderungen zuschneiden lassen. Hierfür stehen Rittal und Stulz als Innovationsführer mit jahrzehntelanger Tradition – weltweit.



Zukunftssichere IT durch Kombination

Die Kooperation verbindet erweiterte Cooling-Vielfalt mit dem schnellen und flexiblen Auf- und Ausbau von komplexen IT-Infrastrukturen. Die Präzisionsklimalösungen mit Freikühlfunktion und Adiabatik von Stulz runden das Modulkonzept der neuen Rittal Plattform „RiMatrix Next Generation“ (NG) ab. Mit individuell planbaren Modulen erhalten IT-Verantwortliche individuelle Lösungen aus Racks, Klimatisierung, Stromversorgung sowie IT Monitoring und Security. Die offene Plattformarchitektur von RiMatrix NG, die gemeinsame Beratung und Services decken alle künftigen IT-Szenarien ab, vom Einzel-Rack- oder Containerlösungen über zentrale Rechenzentren und verteilte Edge Datacenter bis hin zu hochskalierbaren Colocation-, Cloud- und Hyperscale Datacentern.

„Die Familienunternehmen Rittal und Stulz eint Innovationskraft und Kundenorientierung“, sagt Prof. Friedhelm Loh, Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group (zu der Rittal gehört): „Gemeinsam bieten wir unseren Kunden ein noch breiteres Angebot an flexiblen Datacenter-Komplettlösungen an – aus einer Hand.“

„Zusammen mit Rittal sorgen wir für eine schnelle und sichere IT-Implementierung sowie für eine agile Serviceorganisation mit globalen Niederlassungen in über 120 Ländern“, sagt Jürgen Stulz, Geschäftsführer der Stulz GmbH mit Hauptsitz in Hamburg/D.