In diesem Jahr ging die ISH vom 22. bis 26. März 2021 erstmals online über die Bühne. Im Zentrum des Events standen Vernetzung, Wissensaustausch, ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie neueste Lösungen und Produktinnovationen der Aussteller.

Themenschwerpunkte

Eines der wichtigsten Zukunftsthemen auf der Messe war der Green Deal im Bereich Energy. Dazu wurden heiztechnische Lösungen und Systeme vorgestellt, die einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Auch die aktuellen politischen Rahmenbedingungen im Wärmemarkt wurden im ISH Technologie und Energie Forum umfassend beleuchtet. Ein Schwerpunktthema des Klima Forums war die hohe Bedeutung, die Lüftungs- und Klimaanlagen zukommt, vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Auch das Gebäude Forum stieß mit aktuellen Informationen rund um Förderprogramme und baurechtliche Rahmenbedingungen auf reges Interesse. Viele Zugriffe gab es auch auf den Bereich Water, der den Fokus heuer auf Trinkwasserhygiene und die Hygiene-Welle im Bad legte. Besonders schmutz- und bakterienresistente Oberflächen, berührungslose Bedienung und hygienische Komfort-WCs waren dabei von Interesse. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die Talks rund um Pop up my Bathroom erfreut. Die physisch im Forum der Messe Frankfurt aufgebaute Trendschau präsentierte dazu unter dem Motto Inside I Outside: Smart Bathroom, Living Bathroom und Green Bathroom.

Die digitale ISH in Zahlen

Im Zuge der digitalen ISH fanden 277 Live- und Digital-Events statt, die von über 47.000 Zuschauern aufgerufen wurden. Insgesamt wurden dabei 290 Stunden Content gesendet. Auf der Plattform tummelten sich laut Veranstalter insgesamt ca. 69.000 Teilnehmer, wovon sich 42 Prozent aus dem Ausland zugeschaltet hatten. Ergänzt wurde die Plattform um das ISH Radio, das rund 29.000 Hörer erreichte. Zum Vergleich: die physische ISH im Jahr 2019 zählte rund 190.000 Besucher - 66 Prozent davon aus dem internationalen Ausland. Damals stellten 2532 Aussteller ihre Produktneuheiten vor, heuer waren es 337.

Positives Zeugnis

Die Teilnehmer der digitalen Ausgabe der ISH waren mit dem digitalen Messeformat aber durchwegs zufrieden. „Natürlich kann eine digitale Veranstaltung die Kraft einer physischen ISH nicht ersetzen, aber darum ging es uns bei der Durchführung der ISH digital auch nicht", sagt Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführer der Messe Frankfurt. "Wir wollten eine qualitativ hochwertige Netzwerkplattform an den Start bringen und die wichtigen Branchenthemen gebündelt abbilden. Ich denke, das ist uns gelungen. Die Messe Frankfurt hat mit der Durchführung der ersten digitalen ISH deutschland- und europaweit ein Benchmark setzen können“, so Marzin weitert.

Auch die ideellen Träger der ISH zogen ein positives Fazit: „Wir sind alle insgesamt mehr als zufrieden mit dem Verlauf der ISH digital. Unsere Themen fanden auch international Resonanz. Uns war immer klar: Eine digitale Messe kann im Ergebnis nicht mit einer Präsenzmesse verglichen werden oder diese gar ersetzen. Gleichwohl waren die internationalen Marktführer als Aussteller präsent und haben den Status der ISH als Weltleitmesse in schwierigen Corona-Zeiten bestätigt. Auf der Besucherseite bildete das Handwerk erneut die stärkste Gruppe, aber auch sehr viele Planer, Ingenieure, Architekten und der Handel nutzten die Angebote. (...) Der Zweijahresrhythmus der ISH wurde eingehalten und die Strahlkraft der Marke ISH dadurch bewahrt."

Das Netzwerken geht weiter

Die Plattform steht allen Teilnehmern noch bis zum 30. April 2021 zur Verfügung, bis zum 1. April 2021 können außerdem noch persönliche Termine mit den Ausstellervertretern vereinbart werden. Darüber hinaus haben Interessierte die Möglichkeit sich mit Geschäftspartnern zu vernetzen und nachträglich die aufgezeichneten Inhalte anzusehen. Und wer sich gerne anschauen möchte, wie eine digitale Messe auf die Beine gestellt wird, kann das hier tun: Making of ISH digital 2021.

Die nächste ISH findet dann, dem gewohnten Zweijahresrhythmus entsprechend, wieder vom 13. bis 17. März 2023 auf dem Frankfurter Messegelände statt.