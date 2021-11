PV-Anlage gebaut - Wer (über)prüft das?

Die Anschaffung und Errichtung von Photovoltaik-Anlagen hat einen regelrechten Boom erlebt. Jetzt sind sie fertig und funktionieren, sollen aber auch regelmäßig geprüft und gewartet werden. Nach dem letzten Update von comSCHÄCKE, einem digitalen Anlagenbuch, können damit jetzt auchcPhotovoltaik-Anlagen überprüft und dokumentiert werden. Dazu wurden PV-Betriebsmittel, wie Wechselrichter oder PV-Module in der Datenbank aufgenommen.

© comSCHÄCKE Mit dem neuen Betriebsmittel-Editor werden eigene Betriebsmittel für die individuellen Überprüfungen im Facilitybereich erstellt und als Vorlage für Prüfungen und Checks verwendet.

Durch den Datenexport in das KPC-Formular entfällt das mühsame Ausfüllen von Formularen, da alle in comSCHÄCKE erfassten Berichtsdaten per Mausklick in das PDF-Dokument des KPC-Formulars übernommen werden können. Dadurch eignet sich das comSCHÄCKE facility-System für wiederkehrende Prüfungen und Wartungen in Anlagen und Gebäuden.

Vorteile für Haustechniker

Enorme Vereinfachung der Dokumentation von Wartungen/Prüfungen

Betriebsmitteleditor für die Erstellung individueller Betriebsmittel

Standardisierte Prüfberichte und Report mit Fotofunktion

Wiedervorlageliste mit Terminerinnerungen

Vorteile für Unternehmer