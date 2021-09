Pünktlich zur Indoor-Air: Produktneuheiten von LG Air Solution

Die Indoor-Air findet heuer von 5. bis 7. Oktober 2021 in Frankfurt am Main statt. Thema der Fachmesse ist saubere und gesunde Luft in geschlossenen Räumlichkeiten. LG Air Solution will dort vor allem seine innovativen Technologien und Anwendungen präsentieren.

Umfangreiche Luftreinigungslösungen

Wer den LG Air Solution Indoor Air Stand (C89 in Halle 12) besucht, wird an den Kanalgeräten in mittlerer Pressung mit der neu entwickelten Filterbox (ab Ende 2021 verfügbar) nicht vorbeikommen. Die verdeckt verbauten Systeme sorgen für eine saubere Luftqualität in den Innenräumen des Einzelhandels sowie in Hotels und Restaurants.

Deckenkassetten mit Luftreinigungsfunktion

Ebenfalls am LG Stand ausgestellt werden das runde Unterdeckengerät sowie die 4-Wege- und 1-Wege-Deckenkassette mit der Airpuri Blende. Die Airpuri Blende mit dem separat erhältlichen Airpuri Kit (Filter) kann nachgerüstet werden und entfernt mit der neuen UV LED- und Ionierungsfunktion in fünf Schritten unsichtbaren PM 1.0 Feinstaub, unangenehme Gerüche, Keime und Bakterien. Ein aufgeschnittenes Airpuri Kit für die Deckenkassette kann am Stand begutachtet werden und bietet einen Einblick in die dahinter liegende Technik.

LG hat auch die neuen Klimageräte der Artcool-Baureihe auf dem Stand. Diese sind mit dem neuen AirCare Complete System ausgestattet und sorgen mit dem bis zu 5-stufiges Reinigungssystem für eine saubere und geruchsneutrale Raumluft.

Frische Luft für unterwegs

Auch für frische Luft unterwegs hat LG Air Solution bei der Indoor-Air etwas dabei: Der LG PuriCare Mini Air Purifier ist ein tragbares Gerät zur Filterung frischer Luft.

Einen Blick in die Zukunft will LG zudem mit dem LG PuriCare Wearable Air Purifier wagen, einer akkubetriebenen Filtermaske mit Luftreinigungssystem, welche auf dem LG Stand erstmals in Europa noch vor Markteinführung gezeigt wird. Sie verfügt über einen Atemsensor, zwei besonders feinporige HEPA-Filter der Klasse H13 und zwei eingebaute Ventilatoren, die den Filterwiderstand beim Atmen überwinden.