Produkte mit ÜA-Einbauzeichen verwenden

Trinkwasser ist ein Lebensmittel und kostbares Gut, das geschützt werden muss. Im Rahmen der EU-Trinkwasserrichtlinie hat jeder Nationalstaat dafür zu sorgen, dass die Inhalte der Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Der österreichische Gesetzgeber hat daher in der „Verordnung des Österreichischen Institutes für Bautechnik über die Baustoffliste ÖA“ vom 15. März 2019 festgelegt, dass Rohre, Formstücke und Gebäudearmaturen in der Trinkwasserversorgung innerhalb eines Gebäudes zwischen der Übergabestelle und der Entnahmestelle nach zweijähriger Übergangsfrist der ÖNORMEN-Serie B 5014 1-3 entsprechen müssen.

Mit dem 15. März 2021 dürfen in Österreich ausschließlich entsprechend registrierte Produkte verbaut werden. Diese tragen das ÜA-Einbauzeichen.

HERZ Armaturen hat rechtzeitig für alle betroffenen HERZ-Trinkwasserprodukte den Registrierungsprozess erfolgreich abgeschlossen. HERZ Kugelhähne, Absperrventile, Strangregulierventile, Zirkulationsbegrenzer, Druckreduzierer, Aluverbundrohre, Pressfittinge aus Messing (PIPEFIX) und PPSU, Schiebehülsenfittinge (QUICKFIX) und Klemmverbindungen verfügen nun über eine Registrierungsbescheinigung und damit den Nachweis der Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Baustoffliste ÖA und der Trinkwassereignung gemäß ÖNORM B 5014 1-3.

HERZ-Trinkwasserprodukte können damit bei jedem Bau- und Renovierungsprojekt gesetzeskonform in der Trinkwasserversorgung verwendet werden.