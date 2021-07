Power und Effizienz: EC-Radialventilatoren mit neuer Laufradtechnologie

Die neue RadiPac Baureihe von ebm-pabst arbeitet mit deutlich höheren Wirkungsgraden. Höhere Drehzahlen sorgen für mehr Volumenstrom und höhere Drücke, so dass sich selbst Hochdruckanwendungen abdecken lassen.

Neues Laufrad: Effizienter und leiser

Durch das nach neuesten strömungstechnischen Erkenntnissen entwickelte Laufrad werden Strömungsverluste reduziert und die Geräuschentwicklung weiter gesenkt. Abhängig vom Betriebspunkt liegt diese zwischen 3 bis 7 dB(A) unter den Werten verglichen mit der Vorgängerbaureihe. Als Werkstoff wurde ein hochfester, glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff verwendet, der eine komplexe Formgebung ermöglicht und für die Stabilität des Laufrades sorgt.

GreenTech EC-Motoren: leistungsstark und kompakt

Die in den Ventilatoren integrierten EC-Motoren im Leistungsbereich von 500 W bis 8 kW erreichen Wirkungsgrade entsprechend den in der IEC/TS 60034-30-2 gesetzten Anforderungen für die Wirkungsgradklasse IE5. Der neue 8 kW Antrieb ist mit leistungsstarker Elektronik ausgestattet und kompakt. Er wurde zudem um eine konfigurierbare Schnittstelle erweitert – inklusive Modbus-RTU Schnittstelle und integriertem Resonanzsensor. Dieser Resonanzsensor misst Schwingungen sowie Vibrationen und meldet Störungen, bevor der Ventilator Schaden nimmt.

Für Retrofit geeignet

Um unterschiedlichen Einbausituationen gerecht zu werden, gibt es die neuen RadiPac in einer Standard- und einer Kurzversion. Beide Varianten sind als Motor-Laufrad-Kombination oder als einbaufertige Plug & Play Lösung in einer stabilen Tragspinnenkonstruktion zur Wandmontage erhältlich. Als Option gibt es ein komplett geschlossenes Vorleitgitter FlowGrid, das geräuscherzeugende Verwirbelungen in der Zuströmung reduziert und gleichzeitig als Schutzgitter fungiert. Ein Retrofit ist meist ohne Konstruktionsänderungen in der Anwendung möglich, da die neuen Ventilatoren trotz höherer Leistung in der gleichen Baugröße geometrisch kleiner sind. Ab Oktober 2021 sind die Baugrößen 310 bis 630 mit Luftleistungen von bis zu 20.000 m³/h und einer statischen Druckerhöhung bis deutlich über 2.000 Pa erhältlich. Bemusterungen sind auf Anfrage ab sofort möglich.

