Photovoltaikanlagen vor Bränden schützen

Der Würdigungspreis des Wissenschaftsministeriums wird seit 1990 an die 50 besten Diplomabsolventen bzw. Masterabsolventen (m/w/d) des vergangenen Studienjahres vergeben. Die Vorschläge dafür kommen von allen österreichischen Universitäten bzw. von der Fachhochschulkonferenz. Am 3. Dezember 2019 wurde der Preis in der Aula der Wissenschaften in Wien vergeben.

Der Automatisierungstechnik-Absolvent des FH Oberösterreich Campus Wels, DI Lukas Bernhofer BSc, hat mit seiner Masterarbeit für das Unternehmen Fronius International den Würdigungspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung gewonnen. Der aus Tumeltsham stammende Mechatroniker hat eine neuartige regelungstechnische Lösung erarbeitet, die Photovoltaikanlagen vor Bränden schützt.

Forschung an Wechselrichtern

In Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, umweltschonende Wege der Energieerzeugung zu forcieren. Photovoltaik ist dabei eine der favorisierten, erneuerbaren Energiequellen. Doch Photovoltaikanlagen bergen mit zunehmender Größe und Verbreitung auch Gefahren in sich, weil Lichtbögen entstehen und Brände verursachen könnten.

Um auch in Zukunft eine sichere Produktion regenerativer Energie durch Photovoltaik zu gewährleisten, forscht Wechselrichterhersteller Fronius intensiv an Lichtbogendetektoren.

„In meiner Masterarbeit habe ich eine neuartige Methode zur Detektion von Lichtbögen in Photovoltaikanlagen entwickelt. Die Innovation ist, dass ich diese Aufgabenstellung mit einem regelungstechnischen Ansatz, nämlich Systemidentifikation, gelöst habe. Die Detektion erfolgt direkt im Zeitbereich, wodurch sich maßgebliche Vorteile im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen im Frequenzbereich ergeben. Anhand von Simulationen und Messungen an realen PV-Anlagen habe ich die Funktionalität des Detektionsprinzips nachgewiesen“, erklärt Lukas Bernhofer.

Schnellere Detektion von Lichtbögen

Der große Vorteil besteht in einer wesentlich schnelleren Detektion der Lichtbögen und im geringeren Rechenaufwand. „So kann Fronius die Lösung direkt auf dem bestehenden Prozessor einsetzen und in den Wechselrichter integrieren. Zusätzlich können Fehlauslösungen durch Störfrequenzen reduziert und die Verfügbarkeit der PV-Anlage gesteigert werden. Der entwickelte Lichtbogendetektor ermöglicht eine sichere und zuverlässige Produktion von erneuerbarer Energie durch Photovoltaik“, freut sich Lukas Bernhofer.

Der Automatisierungstechnik-Absolvent Lukas Bernhofer ist nun bei B&R Industrial Automation im Bereich Regelungstechnik tätig. Alle, die an diesem Studium interessiert sind, finden Informationen auf der Website der FH Oberösterreich.