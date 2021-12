Panasonic hat sein neues Experience Center eröffnet

Für die praktische Ausbildung von Kälte- und Heizungsbauern stehen den Trainingsteilnehmern neben den Luft/Wasser-Wärmepumpen und den privaten und kommerziellen Klimasystemen auch Kaltwassersätze sowie CO2-Verflüssigungssätze - zum Teil im Betrieb - zur Verfügung. Im neuen Zentrum können die Montage und der Service direkt an den Produkten gezeigt und geschult werden. Zusätzlich wird es auch weiterhin ein umfassendes Online-Schulungsprogramm geben.

Optimiertes Service-Konzept

Enrique Vilamitjana, Managing Director der Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe, eröffnete die Veranstaltung und erklärte, wie wichtig das Experience Center auch für das neue Panasonic Service-Konzept ist. Denn das Know-how, das im neuen Schulungscenter vermittelt wird, unterstützt Fachhandwerker*innen dabei, Projekte ohne Probleme schnell fertigzustellen. Seine Kollegen aus dem deutschen Team einschließlich Benjamin Rohr, verantwortlich für die Technik- und Serviceabteilung, Clemens Petzold, Leiter Marketing sowie der Länderchef, Alfred Armaos, genauso wie der Vertriebsleiter Wärmepumpe, Norman-Lars Hinze, präsentierten weitere Details dazu. Dabei hob Benjamin Rohr die Bedeutung der Panasonic Service-Partner hervor und erläuterte den geladenen Panasonic Fachhandwerkskunden, die im Rahmen des PRO Partner-Programms bereits eng mit Panasonic zusammenarbeiten, die Vorteile des optimierten Service Partner-Programms. Panasonic Service-Partner führen im Auftrag von Panasonic Serviceeinsätze und Inbetriebnahmen durch. Im Gegenzug können sie unter anderem von kostenlosen Schulungen und Vergütungen profitieren. Einstiegskosten entstehen neuen Service Partnern keine.

Bessere Erreichbarkeit der Servicetechniker und schnellere Reaktionszeiten

Weiterhin stellte Benjamin Rohr das neue Service-Konzept von Panasonic vor. Die neue Struktur mit einem größeren Team und schlankeren Prozessen und anderen Optimierungen gewährleisten eine bessere Erreichbarkeit der Servicetechniker und schnellere Reaktionszeiten. Dank IFS Remote Assistance können die Spezialisten von Panasonic den Fachhandwerker nun außerdem per Video-Schaltung unterstützen, als wären sie vor Ort auf der Baustelle. So lassen sich auch komplexere Fragestellungen direkt über eine Online-Verbindung via Tablet oder Smartphone lösen.