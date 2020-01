Orbia-Chef: "Als gäbe es keine Kältemittel-Vorschriften"

Das Volumen der illegalen Kältemittel, das den europäischen Markt überschwemmt, wird Orbia-Chef Daniel Martínez-Valle als „wie ohne Vorschriften oder noch schlimmer“ beschrieben. Orbia ist die Muttergesellschaft von Koura, einem Kältemittelhersteller, der ehemals unter dem Namen Mexichem bekannt war.

"Was nützt es, Verpflichtungen zu unterzeichnen, Protokolle einzuhalten und nach Davos zu gehen? Es ist nutzlos, wenn wir nicht in der Lage sind, die Vorschriften durchzusetzen", so Martínez-Valle gegenüber der Financial Times. Trotz früherer Behauptungen der Europäischen Kommission, dass die Menge der Importe, die gegen die F-Gas-Vorschriften verstoßen, „gering“ und „unbedeutend“ ist, schätzt der Financial Times-Bericht, dass die illegalen Importe den Kältemittelherstellern jährlich etwa 500 Millionen Dollar an entgangenen Gewinnen kosten.