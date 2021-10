Online-Bauherrenabend zur „Heizung der Zukunft“

Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Dieses Vorhaben wird von Bund, Ländern und Gemeinden mit attraktiven Förderungen unterstützt. Zahlreiche zukunftsweisende Technologien sind bereits am Markt, um dieses Ziel zu erreichen. Was bedeutet das aber für Installateure sowie Bauherren in der Praxis und welche Technologien sind für welches Projekt am besten geeignet?

Diese und andere Fragen sind Teil des am 16. November 2021 stattfindenden Online-Bauherrenabends, der um 19.00 Uhr startet und rund eine Stunde dauert.

Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten die Teilnehmer (m/w/d) Antworten auf ihre Fragen rund um Wärmepumpen, Wärmeabgabesysteme und Photovoltaik.



Heizungs-Paket „Made in Austria“

Seit dem Jahr 2020 setzen HOLTER, Ochsner, Sonnenkraft sowie Vogel & Noot auf eine starke Partnerschaft, um gemeinsam Ressourcen, Produkte und Dienstleistungen optimal zu nutzen. Dabei wurde auch ein umfassendes Paket für die Heizung der Zukunft „Made in Austria“ geschnürt, das nun ebenfalls im Rahmen dieses Bauherrenabends vorgestellt wird. Damit kann man einiges an Energiekosten sparen.

Begleitend zum Heizpaket der Zukunft lief bereits von September 2020 bis Februar 2021 eine breit angelegte Werbekampagne. Diese findet nun im ersten Online-Bauherrenabend ihre Fortsetzung.

Interessierte Installateure und Bauherren können sich hier für die Veranstaltung anmelden. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos.