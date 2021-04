Österreicher heizen durch Corona rund 15 Prozent mehr

Warum wurde diesen Winter mehr geheizt, als im vergangenen vor Corona? Zumal dieser Winter nicht kälter war, sondern sogar um 0,6 Grad wärmer als der davor. Die Antwort liegt mehr oder weniger auf der Hand: Nach einem Jahr Pandemie fordern Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen ihren Tribut und schlagen sich auf den Energierechnungen der Haushalte nieder.

EU-Schnitt

Für die Studie wurden etwa 300.000 europäische Haushalte untersucht. Demnach wollten es vor allem italienische und spanische Haushalte wärmer haben und verzeichnen mit über 20 Prozent den größten Anstieg der Heizkosten, Schweden (5,7 Prozent) und Dänemark (5,3 Prozent) weisen hingegen die niedrigsten Werte auf. „Im vergangenen Jahr haben wir einen richtigen Wandel in der Arbeitswelt erlebt. Viele Leute haben ihr Zuhause zum Büro umfunktioniert. Das hat natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die Heizkosten”, sagt Tado Mitgründer und Chief Product Officer Christian Deilmann.

Hoher Energieverbrauch durch Heizung, Kühlung und Warmwasser

Die Hälfte des europäischen Energieverbrauchs entfällt auf das Heizen und Kühlen von Gebäuden in der Industrie und macht diesen Bereich damit zum größten Energieendverbrauchs-Sektor - noch vor Verkehr und Elektrizität. Heizung und Warmwasser machen dabei etwa drei Viertel des Energieverbrauchs eines Hauses aus. Wohlbemerkt werden zwei Drittel der Energie, die für das Heizen, Kühlen und Warmwasser in Wohngebäuden verwendet wird, nach wie vor aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Seit dem 1. Jänner gibt es daher einen nationalen CO2-Preis für das Heizen mit Öl oder Gas: eine Tonne ausgestoßenes Kohlendioxid kostet demnach 25 Euro. Durch diese Verteuerung sollen klimaschonende Alternativen vorangetrieben werden. „Die gute Nachricht ist, dass es bereits Technologien gibt, die die Energieeffizienz zuhause erhöhen. So können die Leute Geld sparen und ihre Wohnungen und Häuser zeitgleich warmhalten”, sagt Deilmann.

Einsparmöglichkeiten

Nicht wirklich eine Innovation, aber durchaus wirksam, ist das Herunterdrehen des Thermostats. Bereits durch ein Grad weniger kann ein durchschnittlicher Familienhaushalt so ca. 70 Euro im Jahr sparen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Heizung und Warmwasser nur im Bedarfsfall zu nutzen. Die Umstellung auf ein intelligentes Thermostat kann beispielsweise sicherstellen, dass Wohnungen und Räume nur beheizt werden, wenn jemand zu Hause ist. Zusätzlich können Anpassungen an das Wetter und Fenster-Offen-Erkennungen zusätzliche Einsparungen erzielen. So können die Heizkosten um bis zu 31 Prozent gesenkt werden, wie Studien gezeigt haben - und weder Hauseigentümer noch Mieter haben Einbußen in puncto Komfort.

Über Tado

Der Spezialist für intelligentes Raumklima-Management hat seinen Firmenstandort in München und wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen fertigt smarte Thermostate für Heizungen und Klimaanlagen und will sich als Climate Assistant für das Zuhause positionieren. Die Tado App nutzt dabei Funktionen wie Geofencing, die Wettervorhersage-Steuerung, die Fenster-Offen-Erkennung, den Raumluft-Komfort Skill und die Heizung-Reparaturservices.