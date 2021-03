Neues Vorstands-Duo bei E-Control

Wolfgang Urbantschitsch war bereits die letzten fünf Jahre als Vorstand in der Regulierungsbehörde tätig und wird künftig gemeinsam mit Alfons Haber die E-Control leiten. Dieser löst das bisherige Vorstandsmitglied Andreas Eigenbauer ab, dessen Funktionsperiode mit 24. März endete. Die beiden Vorstände sind für fünf Jahre bestellt.

Gebündelte Kompetenzen

Alfons Haber studierte Elektrotechnik-Wirtschaft und technische Wissenschaften in Graz. Von 2013 bis 2021 war er als Professor für Netz- und Systemintegration an der Hochschule Landshut sowie an der TU München tätig. Er besitzt Management-Erfahrungen im Energiesektor (OMV, Plaut AG), ist der Gründer von internationalen Beratungsunternehmen und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Auch die E-Control kennt er bereits, bis 2009 war er sieben Jahre lang als Senior Experte in der Stromabteilung der E-Control beschäftigt.

Wolfgang Urbantschitsch studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Graz, Regensburg und am College of Europe in Brügge und ist seit 2016 als Vorstand der E-Control bestellt. Wolfgang Urbantschitsch ist bereits seit der Gründung der E-Control im Jahr 2001 in der Regulierungsbehörde und leitete die Rechtsabteilung. Zuvor war Urbantschitsch 1998 als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Verfassungsgerichtshof beschäftigt und von 1999 bis 2001 in der Rechtsabteilung der Telekom-Control, der heutigen RTR (Rundfunk- und Telekomregulierungs-GmbH).

Über die E-Control

Die E-Control ist die unabhängige Regulierungsbehörde für den österreichischen Strom- und Gasmarkt. Ihre Hauptaufgabe der ist es den Wettbewerb zu stärken, Spielregeln für den Markt festzulegen und deren Einhaltung zu überwachen. Die E-Control informiert alle Energiekonsumentinnen und -konsumenten laufend über ihre Rechte im freien Energiemarkt, bietet Informationen zu den günstigsten Strom- und Gaslieferanten und ist Anlaufstelle bei Problemen mit Energieunternehmen. Zunehmend rücken neue Möglichkeiten in einer veränderten Energiewelt in den Mittelpunkt der Aktivitäten – Verbraucherinnen und Verbraucher können selbst aktiv am Energiemarkt teilnehmen. Und auch hier bietet die E-Control Hilfe und Information an.