Neues Jahr, neue Geschäftsführung

Nach 22 Jahren als gesamtverantwortlicher Sprecher der Geschäftsführung übergibt Markus Grimm zum 31.12.2021 die Leitung der Mall-Unternehmensgruppe an seine beiden Nachfolger. Grimm übergibt ein finanziell wie technisch gut bestelltes Unternehmen – der Umsatz stieg während seiner Ära von 33 Millionen Euro auf knapp 100 Millionen Euro. Und mit der Errichtung und dem Kauf von neuen Produktionswerken sind auch die Weichen für die Zukunft gestellt. In den vergangenen Jahren hat sich Mall in seinem Segment laut eigenen Angaben zu einem der marktführenden Unternehmen in Europa entwickelt, mit Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute bietet Mall Systemlösungen für die Bereiche Regenwasserbewirtschaftung, Abscheider, Kläranlagen, Pumpen- und Anlagentechnik und Lagerung von Holzpellets als Komplettanbieter an.

Über das neue Führungs-Duo

Ab dem 01.01.2022 werden die Geschäftsführer Wolfgang Hofmann und Christoph Schulze Wischeler die Verantwortung übernehmen. Hofmann ist bereits seit 1994 bei Mall, seit 2002 in der Geschäftsführung und dort zuständig für die Bereiche Finanzen und IT. Schulze Wischeler wurde zum 01.10.2021 als Geschäftsführer bestellt und übernimmt die Bereiche Vertrieb und Produktion. Er war bisher in leitender Position bei einem Unternehmen der Energiewirtschaft tätig und hier verantwortlich für große Infrastrukturprojekte. Die beiden neuen Geschäftsführer sollen die bisherige strategische Ausrichtung nun fortführen. Das gilt sowohl für die kontinuierliche Erweiterung der Produktionskapazitäten als auch für den fortlaufenden Ausbau der Vertriebsaktivitäten im In- und Ausland.