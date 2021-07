Neuer SHK-Online-Shop für Fachhandwerker

Manche Handwerksunternehmen erwarten heute neben der umfassenden Betreuung durch ihren traditionellen Voll-Service-Großhändler eine alternative, schnelle und unkomplizierte Produktbeschaffung mit schlanken Servicestrukturen. Genau diese Form der SHK-Produkt-Bedarfsdeckung startete im Februar 2020 mit dem neuartigen B2B-Online-Shop „Colons“ für SHK-Fachhandwerker in Deutschland. Unter Einhaltung des dreistufigen Vertriebsweges bietet Colons ein breit gefächertes Produktsortiment in den Bereichen Sanitär, Heizung, Installation, Klima, Lüftung, Elektro, Werkzeug. Jetzt wagte der in Ahaus/Deutschland ansässige SHK-Online-Großhändler den Sprung nach Österreich und beliefert seit Juli 2021 auch hier ansässige Fachhandwerker. Über die eigens dafür eingerichtete Plattform www.colons.at besteht für die österreichischen SHK-Unternehmen Zugriff auf ein Vollsortiment von über 44.000 Lagerartikeln sowie mehr als 200.000 gelisteten Artikeln, teilt das Unternehmen mit.

Die Belieferung der Colons-Kunden in Österreich erfolgt ebenso wie in Deutschland ausschließlich über externe Versandpartner wie Paketdienstleister und Speditionen.

Für eine besonders schnelle Zustellung der Produkte bietet Colons im Paketbereich auch in Österreich Express-Versandlieferungen mit verschiedenen Zeitfenstern an.

Ein Direktverkauf an Endkunden ist bei Colons (in Österreich wie in Deutschland) durch ein ausgefeiltes Prüfungs- und Registrierungskonzept technisch ausgeschlossen, erklärt man seitens des Unternehmens.



Wer hinter Colons steht

Geliefert werden die Produkte an die Colons-Kunden (in A und D) von den deutschen Regionallager-Standorten der Unternehmensgruppe Pietsch aus, zu der Colons gehört. Die Unternehmensgruppe Pietsch, die in Ahaus im westlichen Münsterland ihren Hauptsitz hat, zählt mit ihren 87 Standorten in Deutschland, rund 1.300 Mitarbeitern (m/w/d) sowie rund 340 Mio. Euro Jahresumsatz zu den führenden Großhändlern für die Bereiche Sanitär, Heizung, Umwelt, Klima und Lüftung.