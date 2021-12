Neuer Online-Großhändler am österreichischen Markt

Der Online-Großhändler Elektro-Handel.at hat seine Tätigkeit im österreichischen Markt bereits zum 15.09.2021 aufgenommen. Das österreichweite Warenangebot an Elektroinstallations- sowie Handwerksprodukten soll dabei eine große Breite an Handwerksunternehmen adressieren, wie z.B. Betriebe des Elektrohandwerks und der Baubranche sowie Unternehmen aus den Disziplinen Gebäude-, Daten-, Werkzeug- und Lichttechnik, den Bereichen Automatisierung, Brandschutz und Instandhaltung/Facility Management sowie alle weiteren handwerksnahen Gewerbe- oder Industrieunternehmen.

Fokus auf die Kernaufgaben eines Großhändlers

Elektro-Handel.at will sich vor allem auf die traditionellen Stärken des Großhandels zurückbesinnen, weshalb gerade die starken Kernkompetenzen Sortiment, Warenverfügbarkeit, Lieferzeit und Preis das Angebot von Elektro-Handel.at auszeichnen sollen. Vertriebsleiter Sebastian Niermann kommentiert dies folgendermaßen: „Die Materialbeschaffung nimmt bei vielen kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben noch immer viele Stunden produktiver Arbeitszeit in Anspruch, welche im Umkehrschluss bei der eigentlichen Wertschöpfung, der Verarbeitung der Materialien, fehlt. Wir fokussieren uns daher wieder verstärkt auf die Kernaufgaben eines Großhändlers und verzichten bewusst auf zeitraubende Tools und Prozesse, um unseren Kunden somit einen möglichst schnellen und einfachen Prozess der Materialbeschaffung zu ermöglichen und sie so in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.“

Zentrallager in Wien

Um die genannten Kernaufgaben des Großhandels zu erfüllen, wurde in der Region Wien in ein Zentrallager investiert. So finden alle Artikel des Sortiments auch in einer ausreichenden Lagermenge Platz, sodass auch kurzfristige Lieferengpässe seitens der Lieferanten durch Elektro-Handel.at abgefedert werden können.

