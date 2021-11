Neuer Marketing Manager bei Flamco

Galonske ist ein „alter Hase“ in der Branche: Der gelernte Sanitär- und Heizungsinstallateur und SHK-Techniker war zuvor über zwei Jahrzehnte lang bei Honeywell in unterschiedlichen Bereichen tätig, vom Außendienst über das Produktmanagement bis hin zum Trade Channel Manager Marketing für das Vereinigte Königreich sowie für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zuletzt war er Leiter Marketing und wechselte dann zur Honeywell-Tochter Resideo als Head of Marketing Communications DACH.

Sein Aufgabenfeld ist also kein Neuland für Galonske. Bei Flamco reizt ihn besonders, das Unternehmen während des Rebranding-Prozesses in der externen Kommunikation zu begleiten: „Nach der Bekanntmachung von Flamcos Neuaufstellung innerhalb der „Hydronic-Flow-Control“-Division von Aalberts gilt es nun, die Synergieeffekte zur Zielgruppe zu transportieren und das Bild von Flamco als Global Player zu festigen“, so Galonske. Einen Fokus sieht er dabei auf den Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.