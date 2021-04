Neuer Markenauftritt von Uponor

Uponor, Spezialist für Trinkwasserversorgung, Heizen und Kühlen sowie Nahwärmenetze, hat seinen Markenauftritt überarbeitet. Dieser beinhaltet nun ein neues Design, sowie den Slogan "Moving Forward". „Für uns ist Moving Forward aber viel mehr als ein Unternehmensslogan: Es ist das Versprechen an unsere Kunden, dass wir sie mit unseren Gebäudelösungen und Serviceleistungen nach vorne bringen“, sagt Dr. Karsten Hoppe, President, Building Solutions Europe bei der Uponor Gruppe und Vorsitzender der Geschäftsführung der Uponor GmbH.

Dem dynamischen Marktumfeld entsprechen

Die Kunden von Uponor bewegen sich in einem Marktumfeld, das einem stetigen Wandel unterliegt, heißt es vom Unternehmen. Trends wie die Digitalisierung oder das Streben nach nachhaltigeren Lebensweisen würden das Geschäft von Fachhandwerkern, Planern und Architekten somit massiv beeinflussen. Uponor will sich hier als Partner mit entsprechender Lösungskompetenz positionieren: „Mit dem neuen Markenauftritt verbinden wir unsere traditionellen, von den Kunden geschätzten Werte mit Attributen wie zukunftsorientiert, smarten Lösungen, unserer Leidenschaft für Fortschritt, aber auch mit dem verantwortlichen Umgang mit knappen Ressourcen“, erklärt Hoppe. „Wir kennen die Anforderungen des Marktes genau und entwickeln darauf ausgerichtet Lösungen, die unseren Kunden im Alltag wirklich weiterhelfen – sei es durch eine einfachere, schnellere Installation, durch nachhaltig produzierte Produkte oder durch einen projektbegleitenden Service“, so Hoppe weiter. So treibt Uponor beispielsweise aktuell auch seine Aktivitäten rund um BIM (Building Information Modeling) voran, um seine Kunden in Hinblick auf digitale Planung zu unterstützen.

Erster Auftritt im neuen Mantel

Der neue Markenauftritt von Uponor wurde erstmals auf der digitalen ISH 2021 vor einem größeren Publikum präsentiert. Das Unternehmen stellte neben seiner neuen Optik auch eine Reihe von Produktneuheiten für die Gebäudetechnik vor.