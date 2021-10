Neuer Kopfsponsor von ÖSV Slalom-Ass

Die österreichische Skirennläuferin Chiara Mair startete mit HOLTER als neuem Kopfsponsor in die Ski-Weltcup-Saison 2021/22.

„Im Spitzensport zählt die Regeneration zu den wichtigsten Aspekten“, sagt Chiara Mair. „Wohlfühlen, Durchatmen und Regenerieren sind aufs Engste mit dem Angebot von HOLTER verbunden. So sind auch der Kontakt und die neue Kooperation entstanden“. Die Rennläuferin des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) und das 1873 gegründete Familienunternehmen streben eine langfristige Zusammenarbeit an. „Mit Chiara Mair war von Anfang an eine sehr gute Basis da und wir freuen uns über den gemeinsamen Weg, der vor uns liegt“, sagen Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter, die das Unternehmen in fünfter Generation führen.

Bei HOLTER gehe es darum, gemeinsam mit den Installateurpartnern Wohlfühlräume zu schaffen – für die Regeneration nach dem Sport ebenso wie für die Auszeit vom Alltag. „Mit Chiara Mair können wir die Zugkraft einer Top-Rennläuferin nutzen und damit für die Themen unserer Branche Aufmerksamkeit schaffen“, sagen Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter.

Chiara Mair hat sich nach Top 10-Platzierungen in der vergangenen Saison für den Winter 2021/22 viel vorgenommen: „Der erste Stockerlplatz im Slalom ist in greifbarer Nähe und mein erklärtes Ziel“, sagt Chiara Mair. „Die Vorbereitungen laufen sehr gut und das Skifahren macht richtig Spaß. Den Schwung aus der neuen Partnerschaft mit HOLTER möchte ich zum Saisonstart mitnehmen.“

Neue Wege im Sportsponsoring

HOLTER engagiert sich bereits seit vielen Jahren im Sportbereich bei unterschiedlichen Projekten und ist derzeit unter anderem auch Hauptsponsor und Namensgeber des Welser Halbmarathons. „Mit dem Kopfsponsoring für eine Top-Skirennläuferin gehen wir mit unserem Sportengagement neue Wege“, unterstreicht Jasmin Holter-Hofer. „Wir möchten die Zugkraft des Skisports auch für unsere Kunden sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen.“

Für die kürzlich gestartete Ski-Rennsaison „wünscht die HOLTER Geschäftsführung im Namen der gesamten Belegschaft Chiara Mair alles Gute sowie viel Erfolg“, teilt man seitens des Unternehmens mit.