Neue Website mit zusätzlichen Services

„Inspiriert wurde der Relaunch durch das Feedback der Kunden“, berichtet Kathrin Resinger, verantwortliche Projektleitung Marketing Digital bei Saint-Gobain Austria, über das neue Design der Website von ISOVER. Mithilfe der neuen schlanken und zielgruppengerechten Navigation kommen Nutzer jetzt noch schneller an ihr gewünschtes Ziel. Dabei macht es keinen Unterschied mehr, ob zum Beispiel Infos über die Dämmung eines Bauteils oder über eine Produktfamilie gesucht werden. Eine bewusst schlank gehaltene Übersicht führt mit nur einem Klick zu zusätzlichen Services wie Mengenermittlung, bautechnisch relevante Daten, technische Infos zum Downloaden etc.

„Zielsetzung des Relaunches war es, noch stärker auf die Kundenbedürfnisse einzugehen“, meint Resinger. Die Feedbacks aus den Kundenbefragungen ergaben eindeutig den Wunsch, noch schneller durch die komplexe ISOVER-Dämmstoffwelt, die eine breite Palette an Mineralwolle- und Elastomer-Dämmstoffen sowie Luftdichtheits-Systemen umfasst, navigieren zu können.

ISOVER ist Teil der Saint-Gobain Austria ‑ als Zusatzservice werden auf der neuen Website auch system- und markenübergreifende Infos von z.B. Rigips angeboten.