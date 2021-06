Neue Sandwichelemente für die Vibrationsisolierung

Die neuen Sandwichelemente eignen sich für verschiedene Rahmenbreiten. Ein Zuschneiden von Streifenlagern bei der Montage vor Ort entfällt. Auch können damit kritische Aufstellorte, wie das Dach oder Zwischengeschosse für Geräte und Anlagen der technischen Gebäudeausstattung oder andere Maschinen, erschlossen werden.

Die Isolierschicht aus Sylomer bzw. Sylodyn stellt sicher, dass Vibrationen nicht in die Gebäudestruktur übertragen und in angrenzenden Wohn- und Arbeitsräumen als störender Lärm wahrgenommen werden. Die PUR-Maschinenlager (Anm.: PUR = Polyurethan) müssen nicht gewartet werden, so können Kosten über die gesamte Lebenszeit der Maschinen und Geräte gespart werden. Isotop SE light verfügt über eine 25 mm dicke Isolierschicht und einen Antirutschbelag für die Montage ohne Verschrauben. Isotop SE pro ist mit einer 37,5 mm dicken Isolierschicht ausgestattet und kann bei Bedarf fix mit dem Geräterahmen verschraubt werden.