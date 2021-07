Neue Marketingleitung

Ihre mannigfaltige Erfahrung im Marketing & Business Management bei verschiedenen Unternehmen (auch in der HLK-Branche) bringt Sanda Schaefer MSc , MBA nun bei der Herz-Gruppe ein. Denn seit Mai 2021 hat sie die Leitung Marketing und Kommunikation der Herz Armaturen GesmbH in Wien, der Herz Energietechnik GmbH in Pinkafeld und von Binder Energietechnik GmbH in Bärnbach übernommen.

In ihrer neuen Position zeichnet Sanda Schaefer für sämtliche Marketingaktivitäten dieser drei österreichischen Unternehmen, die in den Bereichen Heizungs- und Armaturen-Technik tätig sind, verantwortlich.

Die Mutter zweier Kinder meint zu ihrer neuen Aufgabe gegenüber der HLK: „Herz feiert dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen und ist mit innovativen Produkten und Lösungen ein Global Player in der Gebäudetechnik. Ich bin stolz, Teil dieses einzigartigen Unternehmens zu sein. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Marktposition weiter ausbauen und den hohen Image- und Bekanntheitsgrad weiter erhöhen. Dabei stehen Nachhaltigkeit, perfekte Technik und Energieeffizienz im Fokus. Weil´s ohne Herz nicht geht!“