Neue Luftfilter sollen Viren den Kampf ansagen

Systemair und Deltrian, ein führender belgischer Filterhersteller, haben sich zusammengetan, um eine neue Generation von viruziden Filtern für Lüftungsgeräte auf den Markt zu bringen. Die Deltri+-Filter sind Eurovent-zertifiziert und enthalten eine fortschrittliche Plasmatechnologie, die 99 Prozent aller Viren (einschließlich SARS-CoV-) neutralisieren oder zerstören kann, wie das Luxemburger Institut für Wissenschaft und Technologie und ein unabhängiges Labor getestet haben. Die Filter sind bereits in den meisten europäischen Ländern und vielen anderen Märkten weltweit erhältlich.

Bestehende Anlagen nachrüsten

Mit Deltri+ können Gebäudeeigentümer bestehende Anlagen verbessern, bevor sie eine umfangreichere Aufrüstung ihrer Lüftungsanlagen in Betracht ziehen. Im Vergleich zu anderen Methoden zur Virenprävention sollen Deltri+-Filter zudem eine Lösung darstellen, die leicht anzuwenden und zu verwalten ist. Darüber hinaus bieten die Filter dem Gebäudemanagement zusätzliche Sicherheit beim Austausch.

Jürgen Alexius, Eigentümer und CCO, Deltrian, sagt: „Wir sind stolz darauf, mit einem der weltweit führenden Lüftungsunternehmen bei der Einführung von Deltri+ zusammenzuarbeiten. Das technische Know-how und die langjährige Marktkenntnis von Systemair haben sich bei der Entwicklung dieser Lösung als unschätzbar erwiesen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Deltri+ Viren abfangen und inaktivieren kann. Seine Wirksamkeit hat sich in trockenen und nassen Umgebungen sowie in offenen und geschlossenen Kreisläufen, bewährt. Darüber hinaus reduzieren die Filter das Risiko der Übertragung und Vermehrung von Viren und Bakterien in der Luft. Es ersetzt zwar keine anderen präventiven Maßnahmen, aber wir betrachten es als einen praktischen Beitrag, um die Rückkehr zu einem normaleren Leben zu unterstützen.“

Keine erhebliche Steigerung der Energiekosten

Lena Eklind, Group Technical Director, Systemair, ergänzt: „Mit dieser Lösung müssen sich die Betreiber keine Sorgen machen, dass die Energiekosten erheblich steigen. Trotz seiner viruziden Funktionen und der Klassifizierung nach ISO16890 ePM1 zu 90 Prozent verfügt der Filter über eine Eurovent-zertifizierte Leistung der Energieklasse A+, was einen geringen Druckabfall und eine marktführende Staubspeicherkapazität bei bestmöglicher Energieeffizienz gewährleistet.“

Markenunabhängig einsetzbar

Systemair ist der erste HLK-Hersteller weltweit, der Luftfilter mit Deltri+ als Ersatzfilter in Standard- und Sondergrößen für bestehende RLT-Geräte anbietet, unabhängig von der jeweiligen Marke. Darüber hinaus können alle neu gebauten Systemair-Lüftungsgeräte mit Deltri+ als optionaler Bestellartikel geliefert werden. Kunden können das Produkt direkt über den Systemair-Webshop, sofern verfügbar, oder über die lokalen Niederlassungen bestellen.