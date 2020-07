Neue Hygiene-Standards bei Geniox-Lüftungsgeräten

Gerade während der Corona-Pandemie häufen sich die Vorwürfe gegen Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sollen das Coronavirus verbreiten und die Infektionszahlen in die Höhe schnellen lassen. Der Lüftungs-Experte Systemair will dem entgegenwirken und die Hygiene von Lüftungsgeräten in den Vordergrund stellen. Deshalb bietet Systemair ab sofort für alle Geniox-Lüftungsgeräte – unter dem Begriff „Hygienic by Design“ – mehrere Hygiene-Optionen an. Eine hygienefreundliche Ausführung ist dabei der Mindeststandard. Ab sofort können die modularen Lüftungsgeräte der Baureihe Geniox umfänglich konform der VDI 6022-1 mit Zertifizierung konfiguriert werden. Die Konfiguration erfolgt über die Auslegungssoftware SystemairCAD.

Bislang werden die Hygienestandards oft nur bei Anwendungen im Gesundheitswesen, insbesondere bei OP-Sälen, umgesetzt. Die entsprechenden Normen und Zertifizierungen, wie VDI 6022-1 und DIN 1946-4, sind in diesem Bereich gut etabliert. Doch das ist nicht genug, findet Daniel Bundschuh, Produktmanager für modulare Lüftungsgeräte bei Systemair: „Wir plädieren dafür, dass der Hygieneaspekt viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden muss. Denn die VDI 6022 gilt auch für die meisten Einsatzbereiche im Komfortlüftungsbereich, wie zum Beispiel Büroräume oder Fertigungsbereiche, und sollte ebenso hier Anwendung finden.“

Die Optionen der Hygieneausführung

Alle Materialien und Komponenten, die bei der Fertigung der Geniox-Lüftungsgeräte eingesetzt werden, sind stets hygienefreundlich und extern nach VDI 6022-1 zertifiziert.

Seit Juli 2020 können die modularen Lüftungsgeräte der Baureihe Geniox, als eine der größten Produktreihen des Unternehmens, umfänglich konform der VDI 6022-1 mit Zertifizierung konfiguriert werden. Die Konfiguration erfolgt über die Auslegungssoftware SystemairCAD.

Ab Oktober 2020 soll die externe Zertifizierung nach VDI 6022-1 für alle modularen Geniox Geräte verfügbar sein. Systemair legt besonderen Wert darauf, dass die Zertifizierung durch ein externes Prüfinstitut erfolgt. Die schwedische Unternehmensgruppe lässt die entsprechenden Audits der Lüftungsgeräte daher von einem deutschen Institut durchführen. Die Schwerpunkte der VDI 6022-1 sind unter anderem eine gute Zugänglichkeit zu allen Einbauteilen und glatte Flächen ohne scharfe Kanten oder Vertiefungen, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Lüftungsgeräte müssen demnach leicht zu reinigen sein. Die konstruktive Umsetzung dieser Vorgaben definiert Systemair für sich als „Hygienic by Design“.

Evgeny Gorelkov, Produktverantwortlicher für Lüftungsgeräte im Systemair-Konzern, erklärt: "Das Ziel eines korrekt betriebenen und gewarteten RLT-Gerätes ist es, ein gutes Raumklima zu schaffen. Dies verbessert unser Wohlbefinden, verringert den Krankenstand und hilft uns, bei der Arbeit, in der Freizeit und in der Schule bessere Leistungen zu erbringen. Die Qualität der Raumluft ist heute mehr denn je von entscheidender Bedeutung. Daher ist Systemair der Überzeugung, dass alle Lüftungsgeräte mindestens hygienefreundlich sein sollten“.