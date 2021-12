Neue Führungsstruktur ab 2022

Die deutsche Viessmann Gruppe stellt sich weiter für die Zukunft auf. Der Co-CEO der Viessmann Group, Joachim Janssen (64), verabschiedet sich nach knapp 15 Jahren im Vorstand und nach sechs Jahren an der Spitze des Familienunternehmens planmäßig in den Ruhestand. Damit rückt Co-CEO Maximilian Viessmann (32) zum alleinigen CEO auf und bildet gemeinsam mit CFO Dr. Ulrich Hüllmann die operative Gesamtführung im Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe. Im 105. Jahr nach der Firmengründung durch Johann Viessmann übernimmt damit die vierte Generation der Gründerfamilie nun die Gesamtverantwortung für die Zukunft des Familienunternehmens.



Erklärungen zu den Neuerungen

Prof. Dr. Martin Viessmann, Präsident des Verwaltungsrats: „Joachim Janssen hat zuerst an meiner Seite und anschließend an der Seite meines Sohnes Maximilian den reibungslosen Übergang unseres Familienunternehmens von der dritten in die vierte Generation ganz wesentlich mitgestaltet. Wir sind ihm von ganzem Herzen dankbar, dass er uns in dieser prägenden Phase sowohl mit außerordentlichem Sachverstand, als auch mit seinem bodenständigen Pragmatismus und seiner wegweisenden Besonnenheit begleitet hat. Mit Maximilian als alleinigem CEO legen wir die Zukunft von Viessmann nun vollends in die Hände und Verantwortung der vierten Generation unserer Familie. Ich könnte nicht stolzer sein, denn ich weiß, dass niemand besser geeignet ist als Maximilian, die 13.000 Frau- und Mann-starke Viessmann Familie in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.”

Max Viessmann, CEO der Viessmann Group: „Wir begegnen unserem Leitbild, der Gestaltung von Lebensräumen für zukünftige Generationen, mit viel Demut. Ich persönlich empfinde es als Privileg, als CEO der Viessmann Group gemeinsam mit einem starken Führungsteam und der stetig wachsenden großen Viessmann Familie – einer Familie, die seit jeher für positiven Wandel steht – einen direkten, messbaren Beitrag für ein lebenswertes Klima nachkommender Generationen leisten zu dürfen. Dank der engen Zusammenarbeit mit meinem Vater und mit Joachim, der mir während der letzten vier Jahre mit Rat und Tat zur Seite stand, freue ich mich, unseren erfolgreichen Pfad weiter fortzusetzen.”

Joachim Janssen, scheidender Co-CEO der Viessmann Group: „Es war mir eine große Ehre, gemeinsam mit zwei Generationen der Gründerfamilie die strategische, digitale und kulturelle Transformation von Viessmann voranzutreiben. Die Weichen für den Erfolg des Unternehmens über kommende Generationen hinweg sind perfekt gestellt. Ich freue mich darauf, Viessmann als Mitglied des Advisory Boards des Geschäftsbereichs Kühllösungen weiterhin beratend zur Seite zu stehen.”



Kühllösungen, Immobilien: Neue Verantwortlichkeiten

Als Teil der Doppelspitze fokussierte Joachim Janssen die Viessmann Group in seiner Zeit auf profitables Wachstum, unter anderem auch durch die Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Kühllösungen (Refrigeration Solutions) und die Konsolidierung des Geschäftsbereichs Industrielösungen (Industrial Solutions).

Mit seinem Abschied übergibt Joachim Janssen auch die Gesamtverantwortung für den Geschäftsbereich Refrigeration Solutions und den Bereich Real Estate.

Der Geschäftsbereich für kältetechnische Lösungen liegt fortan in der Verantwortung von Viessmann CEO Max Viessmann. Die Immobilien-Aktivitäten beaufsichtigt Viessmann Group CFO Dr. Ulrich Hüllmann (53).

Die operative Leitung bleibt unverändert: Frank Winters verantwortet weiterhin den Geschäftsbereich der Kühllösungen.

Klaus Kümmel, Jörg Lenz und Kai Efing steuern gemeinsam die Immobiliensparte der Gruppe.

Im größten Geschäftsbereich Klimalösungen (Climate Solutions) bleibt Max Viessmann weiter CEO in Personalunion. Für die strategische und operative Führung übernimmt Climate Solutions CSO & CMO Thomas Heim (53) zusätzlich die neu geschaffene Funktion des stellvertretenden CEO des Geschäftsbereichs. In dieser Rolle wird Thomas Heim das starke Wachstum der letzten Jahre weiter ausbauen und daneben auch stärker repräsentative Aufgaben bei Partnern, Kunden und in der Branche übernehmen.

Bereits heute ist Thomas Heim neben seiner Vorstandstätigkeit im Geschäftsbereich Klimalösungen auch Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Deutsche Heizungsindustrie (BDH) sowie Mitglied des Executive Council der European Heating Industry Association (EHI).

Thomas Heim, CSO, CMO & zusätzlich Deputy CEO der Viessmann Climate Solutions: „Ich freue mich, als neuer stellvertretender CEO gemeinsam mit Max und meinen Vorstandskollegen den Geschäftsbereich Climate Solutions weiterzuentwickeln und mit unserem Integrierten Lösungsangebot sowie unseren Partnern die Dekarbonisierung des Gebäudesektors aktiv mitzugestalten.”

Frauke von Polier in ihrer Rolle als Chief People Officerin und Dr. Markus Klausner in seiner Rolle als Chief Technology Officer bleiben unveränderter, integraler Bestandteil des Climate Solutions Vorstands.

Die Anpassungen der Verantwortlichkeiten sind die nächsten Schritte in der langfristig geplanten Generationsfolge von Viessmann. Ein Grundstein war die organisatorische Neuausrichtung im Juli 2019. Hier legte das Unternehmen mit der Gründung der Viessmann Family Holding und der Aufgliederung in die drei Geschäftsbereiche Climate Solutions, Refrigeration Solutions und Viessmann Investment sowie der zwei Diversifikationsbereiche VC/O und Viessmann Real Estate und der Bündelung der Viessmann-Stiftungen das organisatorische Fundament für den Erfolg des Unternehmens über kommende Generationen hinweg.