Neue Frau an der Spitze: Lúcia Veiga Moretti ist CCO

Moretti war fast 25 Jahre lang in der Automobilindustrie tätig, bevor sie ihren Weg bei Allegion, einem globalen Anbieter von Sicherheitsprodukten und -lösungen, fortsetzte. Sieben Jahre lang hatte Lúcia Veiga Moretti die Position der Senior Vice President und President der Region Europa, Naher Osten, Indien und Afrika inne. Die in Brasilien ausgebildete Moretti hat einen Bachelor-Abschluss in Geisteswissenschaften und einen Master-Abschluss in Business Administration und Human Resources. Darüber hinaus spricht sie mehrere Sprachen fließend, darunter Portugiesisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Laut der BDR Thermea Gruppe bringt sie damit die richtigen Voraussetzungen mit, um bei der Umsetzung der strategischen Prioritäten im Bereich „Change with Energy“ zu unterstützen und die weitere Expansion der Gruppe voranzutreiben. „Sie passt perfekt in die Position und besitzt die Erfahrung, um unsere Zielsetzung einer kohlenstofffreien Zukunft umzusetzen“, so Group CEO Bertrand Schmitt.