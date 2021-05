Neue Fördermittel für Photovoltaik-Anlagen auf Wiener Gründächern

Seit dem Startschuss der Photovoltaik-Offensive im Jänner 2021 arbeitet die Stadt Wien intensiv an einer umfassenden Strategie für den Ausbau der Sonnenenergie. Am 1. Juni startet nun die erste Maßnahme: die Wiener Photovoltaik-Gründachförderung. Weiters werden die Mittel für den Wiener Ökostromfonds um rund zwei Millionen Euro erhöht. Damit stehen 2021 dreimal so viele Fördermittel für die Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Verfügung als bisher.

Neue PV-Gründachförderung

Die neue Förderschiene unterstützt die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gründächern. Die Abwicklung der Förderung der Photovoltaikanlage erfolgt im Rahmen des Wiener Ökostromfonds. Auch Dachbegrünungen wird von der Stadt Wien gefördert. „Wir wollen kreative und städtetaugliche Lösungen für den Ausbau von Sonnenstrom vorantreiben. Dafür stehen nun neue und mehr Förderungen zur Verfügung. Ich kann alle, die in PV-Anlagen investieren wollen, nur ermutigen, sich diese Förderungen abzuholen und Teil der Energiewende zu sein“, so Czernohorszky.

Vorteile der Kombination von Gründach und Sonnenstrom

Durch die Synergie von Bauwerksbegrünungen und Solartechnologien kann die Effizienz und der Ertrag der vorhandenen Fläche gesteigert werden, da sich die Begrünung positiv auf die Leistung von Photovoltaik-Modulen auswirkt. Und dadurch, dass Teile des Gründachs aufgrund der Module partiell verschattet werden, entstehen neue Lebensräume für Flora und Fauna.

Großes Potenzial und Vielzahl an Möglichkeiten

„Die Nutzung erneuerbarer Energien – allen voran PV – wird zur zentralen Säule der Energieversorgung von morgen. Gerade in der Stadt, wo Flächen knapp sind, wird die Kombination von Begrünung und erneuerbarer Energie immer relevanter. Viele, die in PV-Anlagen investieren wollen, denken über solche Lösungen nach“, ergänzt Bernd Vogl, Leiter der Wiener Energieplanung: „Die Förderung gibt ihnen einen Anreiz ihre Überlegungen in die Tat umzusetzen.“ Und Wien biete hier einiges an Potential: fast zwei Drittel der Dachflächen könnten zumindest theoretisch zur Integration von Solarenergie genutzt werden.

Für die Kombination von Solartechnologie und Bauwerksbegrünung gibt es mittlerweile viele unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten. Neben einem schlichten “Nebeneinander” gibt es auch ein “Übereinander” der Technologien: Durch eine Pergolakonstruktion mit transparenten Photovoltaik-Modulen kann z.B. ein lebenswerter Aufenthaltsraum geschaffen werden.

Förderung im Detail

Für Photovoltaikanlagen, die auf Gründächern errichtet werden, kann zusätzlich zur bereits seit dem Jahr 2004 bestehenden PV-Standardförderung ein Zuschlag von maximal 150 Euro pro KWp gewährt werden. Die Förderhöhe beläuft sich derzeit bis zu einer Leistung von 100 kWp auf 400 Euro pro kWp. Die darüberhinausgehende Leistung wird bis zu einer Obergrenze von 500 kWp mit 350 Euro pro kWp gefördert. Die maximale Förderhöhe beläuft sich so auf max. 180.000 Euro.

Sie suchen Infos zu den Förderungen von Photovoltaik-Anlagen? Einfach dem Link folgen.

Einmal Dachbegrünung? Hier finden Sie Informationen zur Förderung von Gründächern.