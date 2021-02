Neue Energielabel für Produkte in Europa

Bei der Einführung des Energielabels (1995) war die Geräteklasse A für die besten Geräte am Markt vorgesehen. Mit der Zeit haben die Hersteller immer sparsamere Modelle auf den Markt gebracht, daher wurde die Skala um Plus-Symbole erweitert.

Am 1. März 2021 ist damit Schluss: Ab dann kommt bei Haushaltskühl- und Gefrierschränken, Weinlagerkühlschränken, Waschmaschinen und Waschtrocknern, Geschirrspülern, Fernsehern/ elektronischen Displays das neue Energielabel zum Einsatz. Damit gehören die Bezeichnungsklassen A+, A++ und A+++ der Vergangenheit an.

Die vorgenannten Geräte werden ab März 2021 im Handel und Online-Shops mit einer übersichtlichen Effizienzskala mit den Klassen A bis G gekennzeichnet sein.

Neu ist auch ein QR-Code, über den man direkt auf die Produktdatenbank der Europäischen Kommission gelangt. Aber auch die Testmethoden und weitere Details wurden überarbeitet.

Ab September 2021 werden die neuen Energielabels auch bei Lichtquellen, zu finden sein.

Für andere mit dem Energielabel gekennzeichnete Produktgruppen, wie Klimaanlagen, Raum- und Warmwasserbereiter usw., werden die neuen Label eingeführt, sobald neue oder überarbeitete EU-Vorschriften in Kraft treten. Hier wird daher noch einige Zeit das alte Energielabel zu sehen sein.



Kostenloses Werkzeug für einfache Vergleiche

Nach der Übergangsphase vom alten zum neuen Label (Mitte März 2021) wird es auch eine kostenlose Web-Applikation geben. „Mit diesem praktischen Tool kann man sehr einfach Produkte vergleichen, die Daten dazu stammen aus der EU-Datenbank EPREL“, erklärt Mathias Stadler von der Österreichischen Energieagentur, der das Projekt „Label2020“ in 16 EU-Ländern und in Großbritannien koordiniert. „Das Tool berechnet auch die Gesamtkosten – also Anschaffung und Betrieb – über den gesamten Lebenszyklus eines Geräts. Der Vergleich dieser Werte ist eine sehr gute Entscheidungsgrundlage für Konsumentinnen und Konsumenten“, erläutert Stadler weitere Vorteile des Tools, das auf allen Endgeräten funktionieren soll (Android- und Apple-Smartphones oder Tablets, Desktop-Computer).

Das Tool wird auf der Webseite „label2020.at“, die heute schon zahlreiche Informationsmaterialien bietet, kostenlos zur Verfügung stehen.

Auf dieser Webseite stehen auch Guidelines, Informationsblätter- und Flyer, Präsentationen und Schulungsmaterialein (E-Lernplattform) für Handel und Hersteller zur Verfügung.