Neu: Miet-Container bei Frauenthal

SHT, ÖAG und die Kontinentale kooperieren mit Containex und bieten ihren Kunden ab sofort eine Erleichterung für flexible Baustellenorganisation an: Miet-Container. Erhältlich sind Materialcontainer, Mannschaftscontainer sowie WC-Container. Diese gibt es in zwei Größen (10 und 20 Fuß/3,05 und 6,1 Meter) sowie verschiedenen Ausstattungsvarianten.

„Die Abwicklung der Baustellen und Projekte wird für Kunden mit unserem Container-Service erleichtert. So gibt es nur einen Ansprechpartner von der Baustelleneinrichtung bis zur Warenanlieferung. Nach Abstimmung mit unserer Logistik bestücken wir Container sogar über Nacht. So können Kunden bereits in der Früh über die Ware verfügen", schwärmt Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher für Vertrieb & Marketing bei Frauenthal, über die Vorteile des Angebots. Außerdem wird der Zutritt über ein digitales Zugangsschloss via Chip nachvollziehbar geregelt. Dadurch sollen griffbereite Artikel vor Fremdzugriff, Beschädigung und dem Wetter geschützt werden. Man sei überzeugt, dass man Kunden mit dieser neuen Container-Servicelösung wieder ein Stück erfolgreicher mache, schließt Skrebic.

Die Frauenthal Handel Gruppe erlangt durch die Kooperation Zugriff auf sieben Container-Depots von Containex - und somit auf das größte Container-Lager in Österreich. Die Dichte an Depots soll die Zustell- und Abholkosten niedrig halten und für Tempo bei der Lieferung sorgen. Ansprechpartner für das neue Container-Service ist der persönliche Kundenbetreuer bei SHT, ÖAG oder der Kontinentale.