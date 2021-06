Netzwerklösungen für modernes Wassermanagement

Vor dem Hintergrund ständig wachsender Herausforderungen, wie etwa der globalen Wasserknappheit, kommt präziser Messtechnik eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf zu. Das globale Wassertechnologieunternehmen Xylem hat seinen neuen statischen Großwasserzähler Cordonel für die Vollproduktion qualifiziert, um den Wasser- und Energiebedarf der Welt zu decken. "Cordonel ist ein äußerst innovativer und vielseitiger statischer Wasserzähler, der Wasserversorgern hilft, ihre Verteilungsnetze effektiver zu steuern, indem er genaue und zuverlässige Informationen liefert, die ein besseres Management der Wasserressourcen ermöglichen“, sagt Ingo Hundhausen, Vertriebsleiter Sensus Deutschland. „Mit Cordonel sind die Kunden in der Lage, höhere Einsparungen zu erzielen, indem sie Daten wie den Verbrauch und veränderte Nutzungsmuster im Verteilungsnetz genau überwachen."

Messtechnik für intelligente Wassernetze

Cordonel Zähler helfen Kunden auch, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Denn wenn Versorgungsunternehmen den Druck in einem Wasserverteilungssystem optimieren, reduzieren sie gleichzeitig den Gesamtenergieverbrauch. Darüber hinaus können sie Lecks durch Rohrbruchalarme schnell identifizieren und beheben. "Der Mangel an präziser Messtechnik, um selbst kleinste Lecks zu erkennen, und die Notwendigkeit eines kommunikativen Zählers, der kritische Netzwerkdaten in Echtzeit überträgt, sind nur zwei der größten Herausforderungen, mit denen Versorgungsmanager heute konfrontiert sind", so Ingo Hundhausen. "Unsere Cordonel-Zähler nehmen sich diesen und weiteren Problemen an.”

Details zu den Cordonel-Zählern

Die Cordonel-Zähler sollen Flexibilität und Leistung für kommerzielle, industrielle und landwirtschaftliche Anforderungen bieten, einschließlich horizontaler und vertikaler Rohrausrichtungen, ohne dass ein gerades vor- und nachgelagertes Rohr erforderlich ist.

Die integrierte Kommunikationstechnologie macht dabei die zeitversetzte Wartung und den Austausch der separaten Zähler- und Funkgeräte überflüssig. Cordonel arbeitet mit einer Vielzahl von Funk-Kommunikationsnetzwerken zusammen, um Automatic Meter Reading (AMR) und Advanced Metering Infrastructure (AMI) Anwendungen zu unterstützen. Mit seinen Langstrecken-Funkkommunikationsfähigkeiten kann es einfach in jedes Festnetz mit sicherer 128-Bit-Verschlüsselung integriert werden.

Zudem verspricht der Hersteller zuverlässige Messwerte über die gesamte Batterielebensdauer von bis zu 20 Jahren - ermöglicht durch eine neue Technologie, die sicherstellt, dass das gesamte eintretende Wasser über einen seiner drei einzelnen Messpfade geleitet wird.

Die Genauigkeit des Cordonel-Zählers mit einem Verhältnis von R 1000 ermöglicht auch eine genauere Abrechnung gegenüber den Endkunden, was den Service und die Kundenzufriedenheit verbessert. Cordonel ist in Vollproduktion und ab sofort in den beiden Größen DN 40 und 50 erhältlich.

Über Sensus

Sensus, eine Marke von Xylem, bietet ferngesteuerte Produkte und Lösungen, die die richtigen Daten zur richtigen Zeit für Energieversorgungsunternehmen, Genossenschaften und Kommunen liefern. Als Teil des digitalen Portfolios von Xylem verbinden sich die intelligenten Geräte von Sensus mit einer Vielzahl von Kommunikationstechnologien, um Kunden dabei zu helfen, zeitnahe Entscheidungen zu treffen, die Strom-, Gas- und Wassersysteme optimieren.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein globales Wassertechnologieunternehmen, das sich auf die Lösung kritischer Wasser- und Infrastrukturherausforderungen spezialisiert hat. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz von 4,88 Milliarden US-Dollar.