GC Gebäudetechnik

20.10.2021 12:13

Netzwerken und Roulette spielen

Die Elements-Badausstellung der GC Gebäudetechnik in Brunn am Gebirge verwandelte sich für eine Nacht in ein Casino. Die rund 200 geladenen Gäste versuchten ihr Glück bei Roulette, Poker und Black Jack und nutzten die Gelegenheit zum ausgiebigen Netzwerken.