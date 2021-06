Nachfolge für Poloplast-CEO Wolfgang Lux

Poloplast in Leonding, ein Unternehmen der Wietersdorfer Gruppe, ist einer der führenden europäischen Hersteller mehrschichtiger Rohrsysteme. Wie berichtet, machte der Kunststoffrohr-Spezialist kürzlich mit Rekordumsatz und hohen geplanten Investitionen von sich reden. Die Weichen des Unternehmens stehen also auf Wachstum. Dazu wurde die internationale Strategie für hochwertige Abfluss- und Kanalrohrsysteme neu ausgerichtet: Forschung und Entwicklung am Standort sorgen für Innovationen und Patente „Made in Austria“.

Neue Strategie, neue CEO

Um diese Strategie umzusetzen, wird Alice Godderidge künftig die Unternehmensspitze ergänzen und das CEO-Mandat des langjährigen Poloplast-Geschäftsführers Wolfgang Lux übernehmen. „Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung als CEO von Poloplast und darauf, Poloplast gemeinsam mit Herrn Urbanides und dem Team in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Unabhängig, welches Unternehmen, welches Produkt oder welcher Markt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Einsatz und Leistung bestimmen den Erfolg eines Unternehmens. Sie sind es, die mir vor allem am Herzen liegen“, so Alice Godderidge.

„Mit Alice Godderidge haben wir eine sehr erfahrene Managerin für Poloplast gewinnen können. Mehr als zwanzig Berufsjahre in der Industrie mit den Schwerpunkten internationaler Vertrieb und Marketing sowie Technik und Produktion bis hin zu Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen bilden das tragende Fundament einer Führungspersönlichkeit von außergewöhnlichem Format“, sagen die Geschäftsführer der WIG Wietersdorfer Holding, Michael Junghans und Hannes Gailer. „Frau Godderidge bringt eine Vielzahl an Lebenserfahrungen mit ins Unternehmen. Ihre Nähe zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kunden sowie allen Stakeholdern zählt zu ihren besonderen Stärken. Wir sind überzeugt, dass Alice Godderidge gemeinsam mit Konstantin Urbanides als CFO den vor zwei Jahren durch das Team Lux und Urbanides begonnenen neuen Weg mit viel Offenheit und Mut für Neues fortsetzen und damit die Erfolgsgeschichte von Poloplast fortschreiben wird.“

Zur Person

Die gebürtige Oberösterreicherin Alice Godderidge ist studierte Kunststofftechnikerin (Montanuniversität Leoben) und gilt als ausgewiesene und versierte Vertriebsspezialistin mit internationalem Schwerpunkt. Fünfzehn Jahre lang gestaltete sie den Erfolgsweg des Automobilzulieferers Polytec maßgeblich mit. Nach Stationen im Projektmanagement und verschiedenen Funktionen im Vertrieb leitete Godderidge dort als Vertriebsvorstand (CSO) die Bereiche Vertrieb, Entwicklung, Projektmanagement und Marketing. Ihre Expertise in Produktion und Technik setzte sie auch operativ als Geschäftsführerin zweier Polytec-Töchter ein. Zuletzt verantwortete Alice Godderidge als CSO der Alu Menziken Group den gesamten Sales- und Engineeringbereich.