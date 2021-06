Moderne Logistik stellt Weichen für die Zukunft

„Die neue Lagerhalle ist eine der größten Investitionen der Firmengeschichte und ein wichtiger Schritt in die Zukunft“, sagen die HOLTER Geschäftsführer Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter. „Das Bereitstellen einer funktionierenden Logistik ist eine Kernkompetenz, die HOLTER schon seit den 1950er Jahren wahrnimmt. Die neue Lagerhalle ermöglicht optimierte Logistikabläufe sowie die Einlagerung größerer Sortimente zum Wohle unserer Kunden“.

Mit 47,7 x 50,2 x 15,85 m (L x B x H) und mehreren Ebenen umfasst die neue Lagerhalle rund 4.000 Lagerplätze, auf denen von nun an vorwiegend Großteile wie etwa Badewannen, Speicher, Kollektoren bis hin zu Badezimmermöbel und auch Produkte, die besonders beschädigungsanfällig sind, gelagert werden. Mit der Neustrukturierung des Lagers wurde auch eine Optimierung in den Bereichen Gängigkeit, Sperrigkeit und Beschädigungswahrscheinlichkeit erzielt. Zudem verfügt das vierstöckige Gebäude über sieben Versandtore und ein Anliefertor, acht Anpassrampen und zwei Lastenaufzüge mit einer Traglast von je 3.200 kg. Dadurch wird die Versandhalle von HOLTER in Wels stark entlastet und die logistischen Abläufe können auch in Zukunft auf hohem Niveau gehalten werden.

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach Baustart – am 6. April 2021 – wurden die ersten bereits eingelagerten Produkte von der neuen Lagerhalle ausgeliefert. Die ersten Anlieferungen erfolgten Mitte April und bis 30. Juni 2021 werden alle Waren vollständig an ihrem richtigen Platz sein, auch jene aus den angemieteten Außenlagern werden bis zu diesem Zeitpunkt in das Zentrallager zurückgeholt.



Infrastruktur und Prozessoptimierung als Erfolgsfaktoren

Räumliche Voraussetzungen und die Weiterentwicklung von Logistikabläufen sind für Lukas Vormair, HOLTER Ressortleiter Logistik wesentliche Faktoren, um langfristig am Markt erfolgreich zu bleiben. Die verbesserte Infrastruktur ermöglicht einfachere Abläufe, ein rascheres Handling der Waren sowie schnellere Ladeleistungen. „Das ist für HOLTER gerade auch im Hinblick auf den Markt in Bayern von enormer Bedeutung“, ergänzt Lukas Vormair. HOLTER kaufte Anfang des Jahres die SHK Betriebs- und Haustechniksparte der Eisen Schmidt GmbH & Co. KG in Amberg sowie die Bauwelt Franken GmbH in Hersbruck. Mit den beiden neuen Standorten und der Anbindung an die leistungsstarke HOLTER Logistik mit dem Zentrallager im Wels erweitert HOLTER den Aktionsradius für die Kunden in Bayern. Die vielfältigen Warengruppen werden Anfang Juli zu einem umfangreichen Liefersortiment zusammengeführt. An den neuen Standorten in Amberg und Hersbruck konnten Installateure bis dato auf rund 10.000 Artikel zugreifen. Durch die Anbindung an die HOLTER Logistik und das Zentrallager in Wels erhöhen sich die täglichen Zugriffsmöglichkeiten auf über 30.000 Artikel. Möglich macht dies die ausgeklügelte Zentrallagerstrategie von HOLTER. Bestellungen, die bis 18.15 Uhr einlangen, werden über Nachtsprung verteilt und können am nächsten Tag ausgeliefert bzw. in den HOLTER Abholzentren (HAZ) in Österreich und Deutschland abgeholt werden. Das bedeutet noch mehr Serviceleistungen für Installateurkunden und Konsumenten.



Am Puls der Zeit

Parallel zur neuen Lagerhalle wurden auch die Ablaufprozesse im Beschaffungs-management optimiert. Insgesamt arbeitet HOLTER mit über 600 Lieferanten zusammen. Durch eine Zeitfenstervergabe kann die Warenanlieferung schneller abgewickelt werden.