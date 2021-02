Mobile Heizzentralen unterstützen HLK-Branche

In Zeiten voller Auftragsbücher, Fachkräftemangel und Corona-Pandemie gewinnt der Einsatz mobiler Energiezentralen zunehmend an Bedeutung für die gesamte HLK-Branche in Österreich. Und Planer bzw. Handwerker, die ihren Kunden im Fall eines Heizungsausfalls rasch helfen können, bleiben positiv im Gedächtnis verankert.



Mobile Heizzentralen für jeden Bedarf

Die Vermietung mobiler Heizzentralen ist seit mehr als 26 Jahren die Kernkompetenz von Hotmobil, dem führenden Dienstleistungsunternehmen mit elf Niederlassungen in der D-A-CH-Region und seit Anfang 2021 mit neuem Standort in Neusiedl am See im Burgenland. Die Auswahl an mobilen Heizzentralen reicht von kompakten und handlichen Elektroheizungen bis 36 kW, über fahrbare Heizzentralen im Anhänger bis 950 kW, bis hin zu mobilen Container-Heizanlagen mit Wärmeleistungen bis 2.500 kW. Die Betriebsdaten der Anlagen können während der gesamten Einsatzdauer einfach und bequem via Computer, Tablet oder Smartphone überwacht werden und sorgen so für Transparenz und Sicherheit.



Typische Einsatzfälle

Zu den Einsatzbereichen mobiler Heizzentralen zählen neben der Übergangsversorgung bei Ausfall oder Sanierung der Heizungsanlage, die Estrichtrocknung und Baubeheizung, Überbrückung der Warmwasserversorgung, Wartungsarbeiten am Fernwärmenetz, Absicherung von industriellen Produktionsabläufen bis hin zur Beheizung von Veranstaltungsräumen und Hallen.



Mit Mietgeräten kostengünstig & flexibel bleiben

Wer mietet, spart Investitions-, Lager- und Wartungskosten. Hotmobil liefert als erfahrener Partner im Vermietungsgeschäft jederzeit und bedarfsgerecht moderne, effiziente Technologie im Bereich der mobilen Wärme-, Kälte- und Dampfversorgung.

Abwicklung, Service, Logistik sowie Anschluss und Inbetriebnahme erhält der Kunde komplett aus einer Hand und durch eigenes Fachpersonal. Alle Mietanlagen werden nach jedem Einsatz sorgfältig gereinigt und gewartet.



Pionier der Branche

Die mobile Heizzentrale im Kfz-Anhänger ist seit der Firmengründung von Hotmobil im Jahr 1994 Namensgeber und Aushängeschild des Unternehmens. Mit Stolz darf sich Hotmobil als Pionier der Branche bezeichnen, denn als einer der ersten kam Hotmobil vor 26 Jahren auf die Idee eine Heizung in einen Anhänger zu bauen. Seitdem setzt Hotmobil mit der Vermietung und dem Verkauf mobiler Energiezentralen Maßstäbe in der Branche.