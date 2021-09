Meltem unterstützt klimaneutrales Bauprojekt

Die Gebäude in KfW-40 plus-Ausführung decken ihren Energiebedarf vollständig aus regenerativen Quellen. Neben selbst erzeugtem Strom aus Photovoltaik profitieren die ein bis fünf-Zimmer-Wohneinheiten von einem zukunftsträchtigen Konzept, das neben Wärme- und Warmwasserbereitung auch Lüftung mit Wärmerückgewinnung umfasst. Zur Ausstattung zählen daher die Komfortlüftungsgeräte von Meltem. Sie kommen in der Bauart M-WRG-II E-T-FC mit Feuchte- und CO2-Regelung zum Einsatz. Der Einbau erfolgt wandintegriert in der Variante U2 mit Zweiraumlösung. Nach dem Innenausbau bleibt nur eine Blende sichtbar. Die Zu- und Ablufträume – wie beispielsweise innen liegende Bäder – werden mit Flexrohren angeschlossen. So lassen sich vier Zimmer mit zwei Geräten wirtschaftlich be- und entlüften.

Mit Rauchmeldern gekoppelt und leise im Betrieb

Durch den wandintegrierten Einbau ergibt sich ein niedriger Schalldruckpegel im laufenden Betrieb. Die erhöhten Schallschutzanforderungen von außerhalb erfüllen die M-WRG-II-Geräte hier 65 dB im Standard. Darüber hinaus sind die Geräte funktionell mit den Rauchmeldern in den Wohnungen gekoppelt. So ist im Falle eines Alarms eine automatische Abschaltung der Lüftungsanlage sichergestellt.