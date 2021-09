Mehr Überblick im Kundenlager

Gemeinsam mit Proposresch werden Kunden Regal-Lösungen angeboten, die auf die Haustechnik-Branche abgestimmt sind. In jedem Lager – egal ob groß oder klein – bringt das richtige Regal-System Ordnung in den Arbeitsalltag. Individuelle Planung und auf Materialgruppen angepasste Regal-Module sorgen für reibungslose Abläufe.

Die Regal-Systeme lassen sich mit den SHT/ÖAG/Kontinentale Lagerplatzetiketten und der jeweiligen Scanner-Lösung ergänzen, was die Arbeit im Lager erleichtert.